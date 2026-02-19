Рус
Дві маріонетки РФ: чи небезпечний для України ультиматум Угорщини і Словаччини

Анна Косик
19 лютого 2026, 11:22
Росія веде війну за допомогою двох васалів в ЄС.
Орбан і Фіцо повністю підпорядковані Кремлю / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru, скриншот

Що сказав Омельченко:

  • Припинення постачання дизельного палива не стане критичним для України
  • Словаччина не має підстав для перекриття транзиту електроенергії Україні
  • Орбан і Фіцо стали маріонетками Кремля

Угорщина та Словаччина заявили про припинення постачання дизпалива на український ринок. Також існує загроза обмеження, або перекриття постачання електроенергії.

Однак ці дії поки не виглядають критичними для України. Про це в колонці Главреда розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Справа в тому, що обсяги імпорту з Угорщини і Словаччини дизеля були відносно невеликими, тому українські споживачі суттєвого впливу, ймовірно, не відчують. З можливим обмеженням постачання електроенергії ситуація складніша.

"Важливо наголосити: поки що йдеться лише про політичні заяви. До того часу, поки не відбулися конкретні дії, розкручування цієї теми може лише грати на руку інформаційним операціям, спрямованим на розхитування українського суспільства", - наголосив експерт.

Чи має Словаччина підстави для перекриття транзиту електроенергії

Омельченко зауважив, що з правової точки зору Словаччина не має підстав для одностороннього перекриття транзиту електроенергії. Це суперечить Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, а також нормам та правилам ENTSO-E та загалом європейському праву.

Тому перекриття транзиту електроенергії зі сторони Словаччини означало б порушення норм внутрішнього ринку та принципів транскордонної торгівлі.

"Щодо заяв про можливий ремонт чи відновлення нафтопроводу "Дружба" та припущень про те, що Євросоюз може тиснути на Україну з цього питання, то такі твердження також виглядають перебільшеними", - додав Омельченко.

нефтепровод
Нафтопровід "Дружба" / Інфографіка: Главред

За його словами, Україна могла б вже давно перекрити цей транзит посилаючись на безпекові чинники через війну, яку розпочала країна-агресорка Росія.

"Тому це суто когнітивна війна, яку розпочала Росія із залученням своїх васалів Орбана та Фіцо. Це ще раз свідчить, що жоден із цих політиків не демонструє готовності діяти в рамках законодавства Європейського Союзу. Ці дві людини фактично є маріонетками Кремля, які підточують єдність Європейського Союзу та блоку НАТО. По суті, вони не мають власної суб'єктності, вони повністю підпорядковані Кремлю", - підсумував експерт.

Який ультиматум Україні висловили Угорщина та Словаччина

Главред писав, що за словами міністра закордонних справ Угорщини Петра Сійярто, Будапешт призупиняє постачання дизельного палива в Україну до моменту відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

Водночас прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив можливим припиненням експорту електроенергії до України. Він зазначив, що транспортування через нафтопровід "Дружба" досі не відновлене, нібито через рішення української сторони, і назвав це політичним кроком.

Позиція Орбана і Фіцо щодо України - останні новини

Нагадаємо, угорський премʼєр-міністр розкритикував рішення ЄС надати Україні позику в 90 млрд євро, і заявив, що "незрозуміло, хто на кого напав" у війні між Україною та РФ.

Раніше Главред писав, що прем'єр Словаччини вважає, що військового вирішення не може бути у війні в Україні і ЄС діє стратегічно неправильно і неефективно.

Напередодні Віктор Орбан під час публічного виступу заявив, що Україна є ворогом його країни. Київ постійно закликає Брюссель позбавити Будапешт доступу до дешевої російської енергії, що загрожує високими цінами на комунальні послуги для угорців.

Про персону: Володимир Омельченко

Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики.

У 1992–1996 р. працював на різних посадах в галузі машинобудування;

1997–1998 — головний фахівець відділу нафтової, газової та нафтопереробної промисловості міністерства економіки України;

1998–2003 — НАК "Нафтогаз України", очолював напрям транспорту нафти;

2004–2007 — головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України;

з лютого 2007 р. — експерт Центру Разумкова, з 2013 року — директор енергетичних програм.

новини Словаччини Володимир Омельченко новини Угорщини
