РФ готує масовані ракетні удари: генерал-розвідник назвав терміни

У квітні РФ планує виробити близько 40 ракет типу Х-101, попередив Вадим Скібіцький.

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Вадим Скібіцький попередив про загрозу нових ударів РФ / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua, Міноборони РФ

Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький прокоментував імовірність нових ракетних ударів країни-агресора РФ по Україні.

Ворог може завдати ще кілька масованих ударів по українській енергетиці навесні, підкреслив він у коментарі "РБК-Україна".

"Наразі в Росії, за нашою оцінкою, залишається близько 950 високоточних ракет оперативно-стратегічного і стратегічного рівня з дальністю понад 350 кілометрів", - попередив представник української військової розвідки.

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Він пояснив, що ворог тримає запаси ракет на рівні щонайменше 900 одиниць, при цьому масовані атаки відбуваються, коли РФ накопичує понад 900 ракет, і зупиняється, коли запаси перебувають на рівні 900.

Український військовий розвідник уточнив, що у квітні РФ планує виготовити близько 40 ракет типу Х-101. У ГУР вважають, що противник зможе провести ще кілька масованих атак, а саме дві-три.

"А далі будуть змушені знову взяти деяку паузу для накопичення ракет і "шахедів". Однак окремі локальні обстріли можуть при цьому тривати", - додав Скібіцький.

Хто такий Вадим Скібіцький Вадим Скібіцький – генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

Раніше РФ вдарила по Україні ракетами. Країна-агресор РФ після атаки "Шахедами" запустила по Україні й серію крилатих ракет.

Нагадаємо, в ніч з 30 на 31 березня в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Було зафіксовано пуск крилатих ракет з Ту-95МС.

"Зафіксовано пуски ракет із Ту-95МС у районі пускових рубежів у Саратовській області Росії. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - повідомили повітряні сили.

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