Росія формує бойові підрозділи з українських військовополонених – ISW

Коротко:
- Нова російська бригада складається саме з українських військовополонених
- Використання українських військовополонених у складі бойових формувань суперечить Женевській конвенції
Російські війська продовжують використовувати українських військовополонених для створення бойових підрозділів. В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що така практика порушує положення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.
6 серпня Добровольчий корпус Міністерства оборони РФ повідомив про створення першої української добровольчої бригади під назвою "Спецназ". За даними російської сторони, до її складу увійшли українські військовополонені, а також колишні військовослужбовці ЗСУ, які, як стверджується, перейшли на бік Росії.
В ISW уточнили, що підрозділ сформували шляхом об’єднання кількох нерегулярних формувань. Серед них називаються батальйони імені Максима Кривоноса та Олексія Береста, а також загони імені Олександра Матросова, Мартіна Пушкара та Слободського.
При цьому російські джерела стверджують, що частина військовослужбовців цих підрозділів є українськими військовополоненими або колишніми бійцями ЗСУ, які перейшли на бік РФ.
Один із російських військових блогерів окремо заявив, що нова бригада складається саме з українських військовополонених. У ISW вважають цю інформацію такою, що заслуговує на увагу, оскільки залучення військовополонених до участі в бойових діях може розглядатися як військовий злочин.
Аналітики Інституту вивчення війни вперше зафіксували повідомлення про використання українських військовополонених для формування російських бойових підрозділів ще в листопаді 2022 року.
Одним із найвідоміших таких випадків став батальйон "Богдан Хмельницький". У грудні 2023 року повідомлялося, що цей підрозділ, до складу якого входили українські військовополонені, діяв у складі формування "Каскад" так званого МВС "ДНР" на заході Донецької області.
В ISW наголосили, що використання українських військовополонених у складі бойових формувань, ймовірно, суперечить Женевській конвенції про поводження з військовополоненими. Документ забороняє залучати полонених до військових дій на боці держави, яка їх захопила.
Крім того, конвенція передбачає, що військовополонених не можна відправляти або утримувати в районах, де вони можуть зазнавати обстрілу в зоні бойових дій. Також забороняється примушувати їх до робіт, які становлять небезпеку або можуть завдати шкоди здоров’ю.
Ситуація на фронті - останні новини
"Главред" раніше писав, що весняно-літня наступальна кампанія російських окупантів не принесла Кремлю очікуваних результатів. Незважаючи на активні штурми на кількох напрямках, темпи просування армії РФ залишаються значно нижчими за торішні. За даними аналітиків ISW, у липні 2026 року російські війська просунулися всього на 37,85 квадратних кілометра, що в середньому становить близько 1,22 квадратного кілометра на добу.
Нагадаємо, російські окупанти просунулися через державний кордон на півночі Куп’янського району Харківської області. Про це повідомляють аналітики DeepState.
Раніше повідомлялося, що в липні Росія суттєво збільшила чисельність військових, яких залучає до штурмових дій на фронті, при цьому зросли й втрати окупантів від ударів українських дронів. Про це повідомив командувач Силами безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.
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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований у 2007 році військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.
Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах та політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.
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