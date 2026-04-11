"РФ відмовлялась обмінювати цих офіцерів": що відомо про визволених із полону українців

З російського полону повернули 175 військових та 7 цивільних українців.

З полону повернули офіцерів, яких відмовлялась обмінювати РФ

Що відомо:

Україна та РФ провели обмін полоненими

З полону повернули 175 військових та 7 цивільних

Додому повернули офіцерів, яких РФ відмовлялась обмінювати

Україна та РФ провели обмін полоненими напередодні Великодня, в ході якого повернули 175 військових та 7 цивільних. Серед звільнених є 25 офіцерів, яких раніше Росія категорично відмовлялася обмінювати. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

"Радію, що серед звільнених вояків — більшість, хто перебував у полоні з 2022 року, зокрема героїчні оборонці Маріуполя. Вдома також — 25 офіцерів, визволити яких було вкрай складним завданням, але вся команда Коордштабу впоралась, вчергове досягла результату", - зазначив він.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) повідомляє, що в рамках 72-го обміну полоненими вдалося повернути людей, практично всі з яких перебували у полоні з 2022 року.

"Ще одна приємна новина - вдалося визволити 25 офіцерів, яких раніше російська сторона категорично відмовлялася обмінювати. Більша половина визволених сьогодні Захисників потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Додому також повертаються декілька військовослужбовців Національної Гвардії, поневолених під час окупації ЧАЕС у перші дні повномасштабного вторгнення. Вік наймолодшого звільненого - 22 роки, найстаршому виповнилося - 63 роки", - йдеться у повідомленні.

З російського полону вдалося звільнити бійців:

Військово-Морських Сил,

Сухопутних військ,

ТрО,

ДШВ,

ВСП,

Повітряних Сил,

СБС,

Нацгвардії,

Держприкордонслужби.

"Усі звільнені з полону пройдуть медичний огляд, отримають лікування, будуть забезпечені всім необхідним на перший час, отримають належні виплати та пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі", - йдеться у повідомленні.

У Держприкордонслужбі наголосили, що з полону повернули 20 прикордонників. Серед них 6 офіцерів.

"Серед звільнених – військовослужбовці 1, 3, 6, 79 прикордонних загонів, а також 23 загону Морської охорони", - йдеться у повідомленні.

Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

