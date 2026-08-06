РФ суттєво посилить ракетні удари по Україні: в ISW оцінили загрозу

Ракети, які планує використати ворог, можуть спричиняти серйозніші руйнування та збільшити кількість жертв серед цивільних.

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Використання Росією північнокорейських ракет може створити для України нові проблеми / Колаж: Главред, фото: скріншоти з YouTube

Що повідомили аналітики:

Північнокорейські ракети, найімовірніше, дозволять РФ посилити удари по Україні

Внаслідок атак ракетами з КНДР може бути більше жертв і руйнувань

Від російських ракетних атак, перш за все страждатиме цивільна інфраструктура

Нещодавно в ГУР з'явилася інформація про те, що країна-агресорка Росія почала розгортання ракетного підрозділу з приблизно 120 балістичними ракетами Північної Кореї на заході країни.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) оцінив, наскільки це небезпечно для України. В оновленому звіті йдеться про те, що такий крок дозволить РФ посилити ракетні удари по Україні вже у найближчий час.

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При цьому окупантам не доведеться залучати свої запаси ракет С-400 та "Циркон".

Циркон / Інфографіка Главред

"Росія все більше використовувала "Циркони" та модифіковані ракети С-400 (обидві з яких рухаються за балістичними траєкторіями) у своїх ударах у липні 2026 року, що, ймовірно, компенсує навантаження на традиційне виробництво та запаси балістичних ракет Росії", - йдеться у звіті.

Чим небезпечні північнокорейські ракети

Додавання понад 100 одиниць північнокорейського озброєння дозволить Росії збільшити кількість балістичних ракет у кожному ударному пакеті, або довше підтримувати пакети аналогічного розміру.

"Північнокорейські ракети, з їх більшим корисним навантаженням, але нижчою точністю, ймовірно, спричинять більший ступінь руйнувань та жертв, особливо серед цивільної інфраструктури та мирних жителів", - додали аналітики.

Як Україна може протидіяти балістиці РФ - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерта Олега Жданова, в України є два варіанти захисту від балістичних ракет РФ. Перший - мати власну балістику для ударів по Росії, а саме пускових установках.

Другий варіант - удари балістичними ракетами, але вже по Москві. Якби російська столиця опинилася під ударом українських ракет, настрої в РФ різко змінилися б.

Балістичні удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія посилюватиме загрозу ударів по енергетичній та критичній інфраструктурі України з наближенням осінньо-зимового сезону.

Раніше повідомлялося, що одним із інструментів для зменшення російських атак ракетами мають стати удари по пускових установках противника та розвиток українських далекобійних можливостей.

Напередодні стало відомо, що Росія продовжить завдавати ударів балістичними ракетами по українських складах, виробництвах і логістичних центрах. Ворог може використовувати для атак близько 100 балістичних ракет щомісяця.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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