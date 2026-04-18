Понад 380 тисяч сімей без світла: РФ цинічно вдарила по енергетиці Чернігівщини

Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Атака на енергооб'єкт на Чернігівщині

У ніч на 18 квітня окупаційні війська РФ вчергове вдарили по важливому енергооб’єкту у Ніжинському районі Чернігівської області.

Внаслідок удару знеструмлено щонайменше 380 тисяч абонентів. Про це повідомляє АТ "Чернігівобленерго".

Атака на об'єкт сталася близько 04:00 години. Внаслідок російських ударів без електропостачання залишилися:

міста Чернігів, Прилуки, Ніжин, Славутич;

Чернігівський, Ніжинський та Прилуцький райони.

На місці працюють аварійні бригади. Енергетики роблять усе можливе, щоб якомога швидше відновити електропостачання.

Як писав Главред, в ніч на 17 квітня російська окупаційна армія вкотре атакувала критичну інфраструктуру Чернігівської області. Удар припав на потужності обленерго. Понад 6 тисяч абонентів залишилися без світла.

У ніч на 16 квітня та вранці у четвер армія країни-агресора РФ завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Київ був під ударом балістики та дронів.

Росіяни забрали життя чотирьох киян, серед них 12-річна дитина. 60 киян отримали поранення, серед них четверо дітей. 30 осіб були госпіталізовані.

Під час атаки ударними дронами окупанти атакували Одесу та Харків, Дніпро та Черкаси.

Навіщо РФ атакує Україну дронами та ракетами Посилення ракетних і дронових ударів по Україні є частиною ширшої стратегії ворога. Як сказав заступник керівника Управління оборонної розвідки України Вадим Скибицький, окупанти намагаються знищити критично важливу інфраструктуру і "сформувати поле бою" перед початком нового весняно-літнього наступу, пише Financial Times.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

