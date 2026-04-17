Загинув уві сні: що відомо про 11-річного Максима, якого Росія вбила ударом по Києву

Коли в будинок влучила ворожа ракета, уся родина спала. Люди не почули звуків повітряної тривоги й не встигли зреагувати.

Максим Веремчук загинув під час російського обстрілу / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

11-річний Максим Веремчук загинув під час атаки РФ

Ракета влучила в будинок, коли родина спала

Дитина загинула у своїй кімнаті, прямо в ліжку

Другий син, який спав поруч, вижив

У ніч на 16 квітня армія країни-агресора РФ завдала удару по Києву балістичними ракетами та дронами. Під час атаки загинув 11-річний Максим Веремчук. Хлопчик навчався у п'ятому класі Дитячої інженерної академії та загинув прямо в ліжку.

Коли в будинок влучила ворожа ракета, вся родина спала. Люди не почули звуки повітряної тривоги та не встигли зреагувати.

Батько загиблого хлопчика Ігор показав журналістці Радіо Свобода кімнату, де загинув його син.

"Ракета прилетіла. Вбила сина. У тій кімнаті", – розповів чоловік.

У спальні – два ліжка. На тому, що стоїть ближче до вікна, спав ще один син. На щастя, він вижив.

Кімната, в якій загинув Максим / Колаж: Главред, фото: скріншот

Загиблому хлопчику було всього 11 років. Максим навчався у 5-му класі Дитячої інженерної академії.

"Це невимовний біль, який неможливо осягнути розумом. Ще одне життя, яке мало тривати десятиліттями, обірвалося через черговий акт російського терору. У батьків відібрали цілий світ. Замість планів на майбутнє — чорна порожнеча", – написали в навчальному закладі.

Атака на Україну 16 квітня 2026 року — що відомо

Як писав Главред, у ніч на 16 квітня та вранці у четвер армія країни-агресора РФ завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Київ був під ударом балістики та дронів.

Росіяни забрали життя чотирьох киян, серед них 12-річна дитина. 60 киян отримали поранення, серед них четверо дітей. 30 осіб були госпіталізовані.

Під час атаки ударними дронами окупанти атакували Одесу та Харків, Дніпро та Черкаси.

За даними Повітряних сил, окупанти запустили по Україні 703 повітряні цілі, у тому числі 19 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400, 20 крилатих ракет Х-101, 5 крилатих ракет "Іскандер-К", 659 БПЛА. Протиповітряною обороною збито/подавлено 667 ворожих цілей.

Про джерело: Радіо Свобода Інтернет-видання і радіостанція, що позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США. Її загальна аудиторія становить 35 млн слухачів. Робота українського відділу Радіо Свобода розпочалася у квітні 1954 року.

