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Лупитиме ракетами і дронами: Жданов - про те, які об'єкти РФ атакує восени

Ангеліна Підвисоцька
15 серпня 2023, 23:24 оновлено 15 серпня, 23:26
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Російські окупанти намагатимуться знову влаштувати блекаут в Україні.
Олег Жданов, ракета
Жданов розповів, які об'єкти РФ обстрілюватиме восени / Главред, Міноборони РФ

Російські окупанти будуть знову намагатися повторити блекаут. Однак не зараз. В даний момент у РФ є проблеми з ракетами. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

Він вважає, що залишити українців без світла російські окупанти намагатимуться восени-взимку.

"Тому частота ракетних ударів стала набагато нижчою. З "шахедами" справи йдуть краще, тому РФ їх частіше застосовує, а ось з ракетами є проблеми. Швидше за все, Росія буде збирати на осінь потрібну кількість ракет, а взимку вона спробує повторити блекаут", - сказав Жданов.

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Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, в якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч передплатників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Ракетні удари РФ по Україні

Нагадаємо, в ніч на 14 серпня РФ атакувала Одесу дронами і ракетами. Окупанти застосували 15 дронів і вісім ракет "Калібр". Силами протиповітряної оборони всі атаки були відбиті. Спалахнули пожежі. Постраждали троє співробітників супермаркету.

У ніч на 15 серпня російські окупанти масово вдарили по Україні. РФ вдарила ракетами, вибухи лунали у Дніпрі, Львові, Луцьку, Хмельницькому, Запоріжжя, Слов'янську.

В результаті ракетного удару по Луцьку загинули три людини, ще кілька постраждалих в лікарні. У Дніпрі двоє людей постраждали: 59-річна жінка отримала легкі ушкодження і лікуватиметься вдома, 70-річного чоловіка госпіталізували в стані середньої тяжкості. У Львові чотири людини отримують медичну допомогу.

У Повітряних силах розповіли, чи чекати ракетного удару від ворогів на День незалежності. Росіяни можуть обстріляти Україну в День незалежності, як і в будь-який інший день, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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