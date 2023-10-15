РФ кинула в бій резерви та готує оточення ключового міста – підполковник ДПСУ

Незважаючи на збільшення числа авіаобстрілів, у окупантів немає успіхів, підкреслив Іван Шевцов.

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ЗСУ відбивають атаки окупантів РФ / колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр

На Куп'янському і Лиманському напрямках російські військові застосовують так звані "м'ясні штурми", розповів начальник прес-служби штурмової бригади "Сталевий кордон" підполковник Іван Шевцов.

"Цей напрямок групи від 50 до 100 військовослужбовців прямо на м'ясо. Тобто зі 100 окупантів живими повертаються 10-20", - підкреслив він в ефірі каналу Еспресо.

Український офіцер зазначив, що незважаючи на збільшення числа авіаобстрілів, у окупантів немає успіхів на цих напрямках.

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За його словами, ворог стягнув досить великий і різноманітний контингент. Проти ЗСУ на цих напрямках воюють перша танкова армія окупантів і 25-та армія РФ, при цьому також присутні підрозділи "Шторм Z" і навіть мобілізовані з "ЛДНР".

Цілі окупантів на Куп'янському напрямку

Як уточнив він в ефірі Radio NV, російські окупанти ставлять перед собою мету оточити Куп'янськ.

"Все це і говорить про те, що ворог хоче прорватися до Куп'янська. До настання зими, до настання несприятливих погодних умов, хоче вийти [на рубіж, який проходить] по лівому берегу річки Оскол", - зазначив співрозмовник.

Шевцов додав, що Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий є дуже важливими стратегічними пунктами, в яких є хороші залізничні під'їзди.

РФ перейшла в наступ

Раніше повідомлялося про те, що окупантам обламали "зуби" під Куп'янськом. Українські військові розповіли, якою ціною дається росіянам новий наступ на сході.

Нещодавно з'явилися повідомлення про те, що РФ намагається знищити Авдіївку. Експерти Інституту вивчення війни помітили значне зростання активності росіян в районі Очеретине, Тоненьке, Бердичів, розташованих на північний захід від Авдіївки, та на лінії Водяне-Опитне на північний захід від Авдіївки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що війська РФ атакують у напрямку Куп'янська, у ЗСУ успіхи під Бахмутом. Сили оборони України продовжують свій наступ на півдні і сході, планомірно вибиваючи російських окупантів зі своїх територій, сказали в Генштабі.

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