РФ кидає резерви на штурм: у Генштабі назвали 'найгарячіший' напрямок

ЗСУ уразили засіб ППО, шість районів зосередження озброєння і військової техніки та один польовий склад РФ.

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Названо найбільш "гарячий" напрямок на фронті / Колаж: Главред, фото: 1 окремий батальйон морської піхоти, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

За минулу добу, 12 жовтня, на фронті було зафіксовано 186 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах п'ять ракетних ударів із застосуванням восьми ракет, а також 90 авіаударів, зокрема, скинув 158 КАБ.

Як ідеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, армія країни-агресора РФ здійснила 4243 обстріли, з них 156 - із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили засіб ППО, шість районів зосередження озброєння і військової техніки та один польовий склад боєприпасів російських загарбників.

Втрати російських загарбників минулої доби склали:

1300 осіб;

9 танків;

49 бойових броньованих машин;

29 артилерійських систем;

1 РСЗВ;

2 засоби ППО;

45 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

71 автомобіль і машин спецтехніки.

Уточнюється, що на Куп'янському напрямку за добу відбулося 23 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки, М'ясожарівки, Степової Новоселівки, Піщаного, Вишневого та Лозової.

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутися вперед у бік Новомихайлівки, Греківки, Невського, Новосадового і Торського.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали три штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар'ївки та Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували дев'ять разів у районах Калинівки, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 15 атак у районах Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора в бік населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Крутий Яр, Селидове, Новотроїцьке, Мирноград та Михайлівка, поінформували в Генштабі.

Дивіться відео - обстановка на Покровському напрямку:

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 47 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед у районах Ізмайлівки, Гірника, Курахівки, Желанного Другого, Цукуриного, Новодмитрівки, Новоселидівки, Георгіївки, Костянтинівки, Курахового, Зоряного, Дальнього та Антонівки.

За даними Генштабу, на Времівському напрямку противник здійснив чотири штурми наших позицій у районі Богоявленки. Активно залучав для ударів на напрямку штурмову та бомбардувальну авіацію.

На Оріхівському напрямку відбито одну ворожу атаку неподалік Роботиного.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції дев'ять разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що два великих міста на сході під загрозою. Російські окупанти посилили тиск на Курахівському напрямку, однак просуваються і на інших ділянках фронту, заявив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ стягує резерви і готує новий штурм. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ на Харківському напрямку, повідомили в ОТГ "Харків".

Як повідомлялося раніше, десантники ЗСУ відбили атаку ворога. Українські захисники зірвали штурм підрозділів армії країни-окупанта РФ на Покровському напрямку.

/ Главред

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