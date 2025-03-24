РФ б'є по Києву 'термобаричними дронами': експерт назвав головну небезпеку

Класична термобарична бойова частина складається з ємностей, у яких міститься аерозольна суміш.

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РФ атакує дронами / Колаж: Главред, фото: 108 окрема бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

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РФ застосовувала ударні дрони з термобаричним зарядом

Термобаричний снаряд призводить до великих руйнувань

Під час повітряних атак на Київ країна-агресор РФ застосовувала ударні дрони з термобаричним зарядом.

Про це в ефірі Київ24 повідомив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

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Він пояснив, що класична термобарична бойова частина складається з ємностей, у яких міститься аерозольна суміш.

Експерт зазначив, що під час потрапляння в замкнутий простір - квартиру, підвал, вона поширюється і потім підривається. У цей час створюється вакуумна воронка, спалюється весь кисень і виникає зворотна вибухова хвиля, додав Криволап.

/ Главред

"Класична термобарична бойова частина, вона складається з ємності, в яких знаходиться аерозольна суміш. Вона поширюється по об'єму і потім другим підривом вона вибухає, розриває назовні. А тут спалюється весь кисень, який є в цьому приміщенні і створюється, скажімо, зворотна вибухова хвиля", - пояснив він.

Експерт зазначив, що термобаричний снаряд призводить до великих руйнувань.

"І стіни складаються, стелі складаються, все це складається і проходять такі значні руйнування. Але те, що бачимо, бачимо, ну, взагалі, будь-який термобар, він супроводжується великим таким вибухом", - резюмував він.

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Нагадаємо, раніше російські окупанти атакували Запоріжжя великою кількістю ударних дронів типу "Шахед". У місті прогриміли потужні вибухи, після чого стало відомо про пошкодження житлових будинків.

Як писав Главред, раніше російські окупанти атакували Київ "Шахедами". У столиці чули роботу ППО і вибухи. В одному з районів міста піднялася пожежа через падіння уламків на дах житлового будинку.

Раніше повідомлялося про те, що армія РФ влаштувала наймасованішу атаку на місто Кропивницький, унаслідок якої 8 людей отримали поранення, серед них - дитина.

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Хто такий Костянтин Криволап? Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

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