Атака Шахедів на Київ: у столиці горить житловий будинок

Уламки збитого "Шахеда" впали на дах житлового будинку

https://glavred.net/ukraine/ataka-shahedov-na-kiev-v-stolice-gorit-zhiloy-dom-10649321.html Посилання скопійоване

Уламки Шахеда впали на дах будинку в Києві / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео (ілюстративний)

Російські окупанти атакували Київ "Шахедами". У столиці чули роботу ППО та вибухи. В одному з районів міста здійнялася пожежа. Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Українські сили збили ворожий безпілотник, але уламки впали на дах житлового будинку у Подільському районі. Там сталося загоряння.

"На місце прямують рятувальники. Закликаю киян залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги", - написав Ткаченко.

відео дня

Віталій Кличко уточнив, що уламки впади на 4-поверховий будинок.

"Екстрені служби прямують на місце. До медиків наразі ніхто не звертався", - зазначив Кличко.

У ДСНС зазначили, що під час пожежі з будинку вивели 4 людей, постраждалих немає.

"Пожежа сталася у Подільському районі на 3 поверсі житлової триповерхівки. Вогонь перекинувся на мансардний поверх. Пожежу ліквідували о 23:29 на площі 100 кв. м", - йдеться у повідомленні.

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред