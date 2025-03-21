Атака Шахедів на Київ: у столиці горить житловий будинок

Російські окупанти атакували Київ "Шахедами". У столиці чули роботу ППО та вибухи. В одному з районів міста здійнялася пожежа. Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Українські сили збили ворожий безпілотник, але уламки впали на дах житлового будинку у Подільському районі. Там сталося загоряння.
"На місце прямують рятувальники. Закликаю киян залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги", - написав Ткаченко.
Віталій Кличко уточнив, що уламки впади на 4-поверховий будинок.
"Екстрені служби прямують на місце. До медиків наразі ніхто не звертався", - зазначив Кличко.
У ДСНС зазначили, що під час пожежі з будинку вивели 4 людей, постраждалих немає.
"Пожежа сталася у Подільському районі на 3 поверсі житлової триповерхівки. Вогонь перекинувся на мансардний поверх. Пожежу ліквідували о 23:29 на площі 100 кв. м", - йдеться у повідомленні.
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