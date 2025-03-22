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РФ атакувала КАБами Запорізьку область: люди залишилися без світла

Руслана Заклінська
22 березня 2025, 22:49
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Росіяни завдали щонайменше чотири удари по Запорізькому району, розповів керівник ОВА.
РФ атакувала КАБами Запорізьку область: люди залишилися без світла
У Запорізькій області проблеми зі світлом / Колаж: Главред, фото: Запорізька ОВА

Що відомо:

  • РФ атакувала Запорізьку область керованими авіабомбами
  • Завдано щонайменше чотири удари
  • Через атаку сталася пожежа, у декількох селищах зникло світло

Ввечері суботи, 22 березня, російські окупанти вдарили КАБами по Запорізькій області. Внаслідок атаки в області є проблеми з електропостачанням. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, близько 21:04 для області оголосили загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБ). Незабаром на Запоріжжі пролунали вибухи.

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"Росіяни бʼють по одному із населених пунктів області", - розповів Федоров о 21:32.

Згодом Федоров додав, що внаслідок обстрілів у деяких селищах виникли проблеми з електропостачанням. Посадовець зазначив, що ремонтні бригади зможуть приступити до усунення пошкоджень, щойно це буде безпечно.

"Щонайменше чотири удари КАБами нанесли росіяни по Запорізькому району. Через атаку сталася пожежа. Декілька селищ залишилися без електрики", - зазначив керівник Запорізької ОВА о 22:12.

Федоров наголосив, що екстрені служби виїхали на місце. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Близько 23:03 керівник Запорізької ОВА уточнив, що вибуховою хвилею та уламками пошкоджено кілька приватних будинків.

Атака по Запоріжжю 21 березня - що відомо

Нагадаємо, ввечері 21 березня окупанти атакували Запоріжжя ударними дронами "Шахед", завдавши понад 10 ударів. Унаслідок атаки загинули та отримали поранення люди. Пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, дитячий садок та соціальна інфраструктура.

Внаслідок атаки загинули 41-річний чоловік та його 14-річна донька. Постраждали щонайменше 12 осіб, серед яких 9-місячне немовля. Зруйновано приватний будинок, пошкоджено 6 багатоповерхівок.

Як повідомляв Главред, атака РФ забрала життя цілої сім'ї — загинули чоловік, жінка та їхня донька, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Лікарі боролися за життя 38-річної жінки понад 10 годин, але врятувати її не вдалося.

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Хто такий Іван Федоров

З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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