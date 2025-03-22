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Український контрнаступ-2023: Петро Павло пояснив його провал

Віталій Кірсанов
22 березня 2025, 23:02
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Для успішного контрнаступу потрібне співвідношення сил не менше 3:1, а краще 5:1.
Петро Павло пояснив провал контрнаступу-2023
Петро Павло пояснив провал контрнаступу-2023 / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, ОП

Що сказав Петро Павло:

  • Україна не мала передумов для успіху
  • Співвідношення сил було на користь Росії

Український контрнаступ у 2023 році зазнав поразки через те, що не було необхідного для успіху ЗСУ співвідношення сил. Про це президент Чехії та генерал у відставці Петр Павел розповів в інтерв'ю "Європейській правді".

За його словами, коли два роки тому Україна планувала контрнаступ з метою визволення всіх окупованих територій, "уже не було передумов для успіху".

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"Для успішного контрнаступу, згідно з військовою теорією, потрібне співвідношення сил не менше 3:1, а краще 5:1. А замість цього співвідношення сил між Україною і Росією було навіть на користь Росії", - пояснив Павло.

На його думку, цілком очевидно, що за такого співвідношення "контрнаступ не буде настільки успішним, щоб звільнити всі території".

Раніше президент Володимир Зеленський висловив думку про те, що український контрнаступ у 2023 році від самого початку був приречений на провал.

"Росіяни знали, куди ми збираємося атакувати. Звідки вони дізналися? Звідки вони отримали цю інформацію? Я не можу вам цього сказати. Історія покаже... Торішній контрнаступ був не таким успішним. Дійсно, ми не домоглися бажаного результату", - заявив Зеленський.

Ситуація на фронті - що відомо

Главред із посиланням на ТСУВ "Хортиця" писав про те, що ЗСУ підірвали бронеколонну росіян на сході. Повідомляється, що FPV-дрони батальйону безпілотних систем і батальйону Окремої президентської бригади спалили техніку дотла.

Водночас у ЗСУ попередили про нову тактику РФ. Однак, попри наявність у росіян потужного угруповання, яке могло б посилити атаки, їм не вдалося досягти значного успіху.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також підтвердив, що армія РФ пішла в наступ, щоб захопити 3 населені пункти на одному напрямку. Згідно з його даними, окупанти активізували наступальні дії в Донецькій області на Новопавлівському напрямку.

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Український контрнаступ 2023 року

Протягом 2023 року одним найбільшим очікуванням щодо перебігу російсько-української війни мав стати масштабний український контрнаступ. За початковими планами Сили оборони України мали прорвати російську оборону та протягом кількох місяців вийти до узбережжя Азовського моря і тим самим перерізати Росії сухопутне сполучення з окупованим Кримом. Утім, запланований наступ не вдалося, обмежившись невеликим локальним звільненням території.

Запізнілі поставки військової техніки з боку союзників відтягнули початок наступу до червня, що дало росіянам достатньо часу для підготовки оборони. Великі мінні поля і російське панування в повітрі та брак техніки унеможливили прорив, і після значних втрат протягом перших місяців контрнаступу українські війська перейшли до стратегії війни на виснаження, пише Вікіпедія.

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