РФ атакувала гуртожиток у Глухові: кількість загиблих виросла, серед них дитина

Країна-агресорка завдала удару по Сумській області, серед постраждалих та загиблих є діти.

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РФ атакувала гуртожиток у Глухові / колаж: Главред, фото: МВС України

18 листопада у Глухові, що на Сумщині місцеві мешканці почули потужні вибухи. Країна-агресорка Росія атакувала область.

У МВС України повідомили, що пізно ввечері 18 листопада росіяни завдали удару по будівлі гуртожитку одного із навчальних закладів Глухова.

"8 людей загинули, з них 1 дитина. Попередньо, ще 11 отримали поранення, з них - 2 дітей. Частково зруйновано будівлю гуртожитку, під завалами ймовірно перебуває ще 5 людей", - йдеться у повідомлення пресслужби МВС. відео дня

Станом на 9:20 аварійно-рятувальні роботи тривають.

У ДСНС України повідомили, що кількість загиблих у Глухові зросла до 9 людей, з них - 1 дитина. Також 11 людей постраждало, серед них 2 дитини.

"Ймовірно, під завалами перебуває 4 людини", - йдеться у повідомленні.

Атака РФ по Сумській області - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у ніч на 19 листопада у Глухові прогриміли потужні вибухи - ворог влучив по багатоповерхівці. Місцеві ЗМІ також повідомляють, що ворог вдарив по 5-поверховому будинку, де обвалився майже увесь під'їзд і зруйновано значну частину будинку.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по Глухову. Глава держави заявив, що наразі відомо про руйнування гуртожитку одного з навчальних закладів. Кожного дня українська сторона закликає світ до рішучості, щоб припинити ворожі удари по цивільних людях в Україні.

17 листопада у Сумах стався приліт по житловому мікрорайону, є загиблі. Секретар Сумської міськради Артем Кобзар повідомив про серйозні пошкодження багатоквартирного будинку та поранених. Поруч із місцем прильоту розташовані два дитячих садочки та житлові будинки.

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