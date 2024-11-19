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"Загинуло 7 людей, серед них дитина": Зеленський відреагував на удар РФ по Глухову

Маріна Фурман
19 листопада 2024, 08:46
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За словами президента України, під завалами можуть досі перебувати люди.
Удар по Глухову
РФ завдала удару по Сумщині / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Коротко:

  • Внаслідок атаки відомо про 7 загиблих, серед яких дитина
  • Україна закликає світ до рішучості
  • Путін не відмовляється від своїх цинічних планів щодо України

Країна-агресор РФ продовжує тероризувати українську прикордонну територію, сьогодні вночі був удар дроном по Глухову. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram.

Глава держави заявив, що наразі відомо про руйнування гуртожитку одного з навчальних закладів.

відео дня

"Через цю атаку загинули семеро людей, серед яких дитина. Мої співчуття родинам і близьким. Понад десять людей постраждали, серед них двоє дітей. Під завалами, ймовірно, ще є люди. Робиться максимум, щоб врятувати і допомогти кожному.", - написав очільник країни.

Він також нагадав, що кожного дня українська сторона закликає світ до рішучості, щоб припинити ворожі удари по цивільних людях в Україні.

"Кожен новий удар Росії тільки підтверджує справжні наміри Путіна. Він хоче, щоб війна тривала. Розмови про мир йому не цікаві. Маємо змусити Росію до справедливого миру силою.", - наголосив президент України.

Зеленський показав кадри з місця удару

удар по Глухову
Російський удар по Глухову / фото: скріншот

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, 18 листопада близько 23:30 у Глухові, що у Сумській області місцеві мешканці почули вибухи. Місцеві ЗМІ повідомляли, що ворог вдарив по 5-поверховому будинку, де обвалився майже увесь під'їзд і зруйновано значну частину будинку.

У понеділок, того ж дня, російські агресори завдали балістичного удару по цивільній інфраструктурі Одеси. Російська ракета впала прямо у двір житлового будинку. В Офісі Генерального прокурора повідомили, що кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Одесі зросла до 10, ще 44 людини постраждали, серед них четверо дітей.

В результаті удару пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, будівлю університету, 2 адмінбудівлі, додали в ДСНС. Вдалося врятувати 2 людини. Рятувальники та добровольці ліквідували пожежу на загальній площі 500 кв.м.

Вибухи також прогриміли в Запоріжжі в понеділок увечері, 18 листопада. Унаслідок атаки РФ є постраждалі. За словами голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, ворог застосовував для ударів КАБи. Крім того, після серії вибухів у Запоріжжі зникла електроенергія в окремих районах.

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Хто такий Володимир Зеленський

Зеленський Володимир - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003—2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010—2012).

Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

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