Дозвіл для України на удари вглиб Росії: у Держдепі США перервали мовчанку

У США продовжують забезпечувати Україну необхідним для протистояння агресії РФ.

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США твердо реагують на ескалацію війни зі сторони Росії / Колаж: Главред, фото: скріншоти

Головне з заяви Міллера:

Інформацію ЗМІ відомство коментувати не буде

Підтвердити надання Україні дозволу у США наразі не можуть

У США відхиляють звинувачення Росії у нібито ескалації війни

Центральні американські ЗМІ повідомили 17 листопада про надання адміністрацією Байдена дозволу Україні на використання далекобійних ракет для ударів по країні-агресорці Росії. Це прокоментували вже кілька офіційних осіб з європейських країн, але у США все ще уникають прямої заяви.

Так під час брифінгу у Державному департаменті США його речник Метью Міллер відмовився підтверджувати, або ж спростовувати дане повідомлення про рішення президента Байдена.

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"У мене немає жодних заяв щодо зміни політики, про що я можу говорити сьогодні", - заявив він.

Міллер лише наголосив, що у США продовжують разом із союзниками працювати над забезпеченням Збройних Сил України, які продовжують боротьбу з агресором РФ.

"Ми чітко заявили, що завжди адаптуватимемо та коригуватимемо можливості, які ми надаємо Україні, коли це буде доцільно, і ви бачили, як ми підкріпляли це кроками протягом останніх кількох років", - додав він.

Водночас речник Держдепу відкинув звинувачення Росії щодо нібито ескалації конфлікту зі сторони Штатів, адже тільки сама РФ посилює напруженість у війні, зокрема залучаючи до бойових дій війська КНДР.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Дозвіл на удари вглиб РФ - що кажуть світові лідери

Нагадаємо, Главред писав, що високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив надання Україні дозволу на удари далекобійними ракетами від США по країні-агресору Росії.

Напередодні дозвіл США на використання американської зброї для ударів по території країни-агресора Росії прокоментував президент Польщі Анджей Дуда. На його думку, воно може стати вирішальним моментом у війні.

Раніше також прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував надання Джо Байденом дозволу Україні на удари по країні-агресору Росії, бо, за його словами, надання Україні можливості бити по РФ далекобійними ракетами ATACMS нібито може зірвати мирні переговори.

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Хто такий Метью Міллер? Метью Міллер - американський державний службовець, який нині обіймає посаду прес-секретаря Державного департаменту США. Будучи давнім фахівцем зі зв'язків із громадськістю Демократичної партії, він раніше працював в адміністрації Обами та брав участь у кількох президентських кампаніях Демократичної партії, пише Вікіпедія.

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