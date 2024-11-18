Дозвіл для України на удари вглиб Росії: у Держдепі США перервали мовчанку

Головне з заяви Міллера:
- Інформацію ЗМІ відомство коментувати не буде
- Підтвердити надання Україні дозволу у США наразі не можуть
- У США відхиляють звинувачення Росії у нібито ескалації війни
Центральні американські ЗМІ повідомили 17 листопада про надання адміністрацією Байдена дозволу Україні на використання далекобійних ракет для ударів по країні-агресорці Росії. Це прокоментували вже кілька офіційних осіб з європейських країн, але у США все ще уникають прямої заяви.
Так під час брифінгу у Державному департаменті США його речник Метью Міллер відмовився підтверджувати, або ж спростовувати дане повідомлення про рішення президента Байдена.
"У мене немає жодних заяв щодо зміни політики, про що я можу говорити сьогодні", - заявив він.
Міллер лише наголосив, що у США продовжують разом із союзниками працювати над забезпеченням Збройних Сил України, які продовжують боротьбу з агресором РФ.
"Ми чітко заявили, що завжди адаптуватимемо та коригуватимемо можливості, які ми надаємо Україні, коли це буде доцільно, і ви бачили, як ми підкріпляли це кроками протягом останніх кількох років", - додав він.
Водночас речник Держдепу відкинув звинувачення Росії щодо нібито ескалації конфлікту зі сторони Штатів, адже тільки сама РФ посилює напруженість у війні, зокрема залучаючи до бойових дій війська КНДР.
Дозвіл на удари вглиб РФ - що кажуть світові лідери
Нагадаємо, Главред писав, що високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив надання Україні дозволу на удари далекобійними ракетами від США по країні-агресору Росії.
Напередодні дозвіл США на використання американської зброї для ударів по території країни-агресора Росії прокоментував президент Польщі Анджей Дуда. На його думку, воно може стати вирішальним моментом у війні.
Раніше також прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував надання Джо Байденом дозволу Україні на удари по країні-агресору Росії, бо, за його словами, надання Україні можливості бити по РФ далекобійними ракетами ATACMS нібито може зірвати мирні переговори.
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Хто такий Метью Міллер?
Метью Міллер - американський державний службовець, який нині обіймає посаду прес-секретаря Державного департаменту США. Будучи давнім фахівцем зі зв'язків із громадськістю Демократичної партії, він раніше працював в адміністрації Обами та брав участь у кількох президентських кампаніях Демократичної партії, пише Вікіпедія.
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