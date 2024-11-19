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У Глухові прогриміли вибухи: ворог влучив по багатоповерхівці, є постраждалі - ЗМІ

Анна Косик
19 листопада 2024, 02:09
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Напередодні у Повітряних силах повідомляли про небезпеку ворожих безпілотників типу "Шахед".
шахед
Попередньо, ворог влучив по будинку "Шахедом" / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

  • У Глухові пролунали вибухи
  • Попередньо, російський безпілотник влучив у багатоповерхівку
  • Під завалами можуть бути люди

18 листопада близько 23:30 у Глухові, що у Сумській області місцеві мешканці почули вибухи. За інформацією "Суспільного" у місті є влучання по житловому будинку.

"В Глухові пролунав вибух. Попередньо, в місті було влучання Шахеда", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Місцеві ЗМІ також повідомляють, що ворог вдарив по 5-поверховому будинку, де обвалився майже увесь під'їзд і зруйновано значну частину будинку.

У Глухові прогриміли вибухи: ворог влучив по багатоповерхівці, є постраждалі - ЗМІ
Shahed-136 / Інфографіка: Главред

За неофіційними даними вже відомо про щонайменше одного загиблого, кількість постраждалих наразі невідома. Станом на 1:50 на місці удару триває розбір завалів, під якими можуть знаходитися люди.

Місцева влада та Сумська ОВА наразі офіційних коментарів щодо ворожого удару не опублікувала.

Атака ворога на Сумщину - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ввечері 17 листопада країна-агресорка Росія атакувала Суми балістичною ракетою. Серйозних пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок.

Згодом рятувальники повідомили, що внаслідок атаки на Суми загинуло 10 осіб, серед них двоє дітей. Постраждала 51 людина, включаючи п’ять дітей. Окрім цього понад 400 мешканців було евакуйовано з пошкоджених будівель.

Потім з'ясувалося і те, що ворожа ракета, зокрема, відібрала життя 9-річного Іллі та 14-річної Анастасії. Ілля був довгоочікуваною дитиною у родині, з перших днів він боровся за життя, бо народився із тяжким захворюванням.

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Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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