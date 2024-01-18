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РФ атакувала Україну дронами: скільки "Шахедів" вдалося збити

Анна Ярославська
18 січня 2024, 09:22оновлено 18 січня, 10:19
Сили ППО працювали в межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.
Атака дронів, ППО
Сили ППО відбили атаку російських дронів / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

У ніч на 18 січня російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу "Shahed-136/131". Протиповітряна оборона змогла знищити 22 ворожі цілі з 33-х.

"Силами і засобами Повітряних Сил і сил оборони України знищено 22 ворожих БПЛА. Ще кілька дронів - не досягли своїх цілей", - повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Окупанти запускали безпілотники з Приморсько-Ахтарська та Курської області Росії. Також вони вдарили двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області по Харківщині.

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Основні напрямки удару - південь і північ.

Знищено 22 ворожих дрона
Знищено 22 ворожих дрона / Фото: t.me/kpszsu

До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, засоби РЕБ.

ППО працювала в межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.

В результаті нічної атаки росіян безпілотниками в Херсоні пошкоджені будинки і поранена жінка, в Бериславській громаді Херсонської області удар припав по агропідприємству, в Баштанському районі Миколаївської області уламки дронів впали на ангар сільськогосподарського підприємства.

Сили оборони півдня України уточнили, що минулої ночі чергова масована дронова атака російських окупаційних військ була спрямована зі східного узбережжя Азовського моря по південних регіонах.

"Цього разу основна бойова робота тривала в Миколаївській області. Тут підрозділам протиповітряної оборони вдалося збити 8 БпЛА типу "Shahed-131/136", ще один дрон – в Херсонській області", - йдеться у повідомленні.

Військові додали, що були і "прильоти". Зокрема, ворог зумів потрапити по житлових кварталах Херсона. У місті пошкоджено багатоповерхівки, поранено жінку. Крім того, було і влучання по агропідприємству в Бериславській громаді Херсонської області. Обійшлося без постраждалих.

У Баштанському районі Миколаївської області уламками збитих дронів зруйновано ангар сільгосппідприємства. Люди не постраждали.

Голова Миколаївської обласної військової держадміністрації Віталій Кім повідомив, що впродовж доби силами і засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області знищено ворожий дрон-камікадзе "Ланцет" і 8 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131".

У ніч на 17 січня внаслідок падіння уламків збитих БпЛА в Снігурівській громаді пошкоджено складські приміщення агропідприємства. Постраждалих немає.

Як повідомляв Главред, в ніч на 17 січня 2024 року російські окупанти завдали удару по Україні двадцятьма дронами "Shahed-136/131".

Уламки кількох збитих дронів і вибухова хвиля пошкодили багатоквартирні будинки, магазини, приватні автомобілі городян в Приморському районі Одеси.

Увечері 16 січня російські окупанти завдали ракетних ударів по центральній частині Харкова. Одна з ракет влучила у триповерхову будівлю медустанови, що не діє, частково зруйнувавши її. Вдалося врятувати жінку та евакуювати 30 осіб. За попередньою інформацією всього постраждали 17 осіб.

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