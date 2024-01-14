Росіяни все частіше збивають власні дрони: в ISW пояснили панічні дії окупантів

За даними аналітиків, росіяни намагаються евакуювати з району Кринок на лівому березі Херсонщини пошкоджену бронетехніку.

https://glavred.net/ukraine/rossiyane-sbivayut-sobstvennye-drony-v-isw-obyasnili-panicheskie-deystviya-vraga-10533083.html Посилання скопійоване

Активність українських дронів на лівому березі Дніпра надзвичайно велика / Колаж Главред, фото: УНІАН

На тимчасово окупованій території Херсонщини російські війська все частіше збивають власні безпілотники (БПЛА). За даними Інституту вивчення війни (ISW), активність українських дронів значно зросла на цьому напрямку.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що активність українських безпілотників на східному березі настільки велика, що російське військове угруповання на Дніпрі почало сповіщати свій особовий склад про можливі дії безпілотників ЗСУ в їхньому районі.

"Російські війська все частіше плутають свої власні безпілотники з українськими і відкривають по них вогонь", – йдеться у повідомленні. відео дня

Аналітики зазначають, що станом на 13 січня Сили оборони України продовжують утримувати свої позиції на східному (лівому) березі Херсонської області. Жодних підтверджених змін фронту у цьому районі не зафіксовано.

За даними Машовця, командування російського 17-го танкового полку (70-та мотострілецька дивізія, 18-та загальновійськова армія) протягом останніх двох тижнів намагається евакуювати пошкоджену російську бронетехніку неподалік від Кринок. Для цього залучається як штатний ремонтний персонал, так і бойовий особовий склад.

Бойові дії на лівому березі Дніпра

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, протягом останніх 10 тижнів російські війська намагаються витіснити українських морських піхотинців з плацдарму у Кринках. За даними Forbes, десятки тисяч російських військових безуспішно атакують кілька сотень українських захисників на цій території.

Сили оборони України продовжують утримувати свої позиції на лівому березі Дніпра та розширили зайнятий плацдарм.

Як повідомив військовий експерт Владислав Селезньов, плацдарм у Кринках став справжньою пасткою для ворожої армії. Окупанти потрапляють під удар української артилерії та зазнають значних втрат у спробах витіснення ЗСУ з лівого на правий берег Дніпра

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.