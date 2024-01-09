РФ б'є по Україні новими дронами Shahed: у Мережі розповіли подробиці

У нового реактивного дрона китайський двигун, підкреслив Сергій Бескрестнов.

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Shahed-238 з реактивним двигуном / Колаж: Главред, Фото: @projectmeshkat

Перший іранський безпілотник Shahed-238, оснащений реактивним двигуном, збили в Україні.

Ворожий дрон пролетів півкраїни, а його швидкість була понад 500 кілометрів на годину, розповів військовослужбовець, експерт в області радіотехнологій Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш".

"Двигун китайський. Не думав, що вони так швидко з'являться у нас. Нещодавно його Іран вперше показав на виставці", – розповів він.

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Що відомо про нові реактивні Shahed-238

Військовий попередив про те, що на реактивному двигуні такі безпілотники можуть літати по всій країні. Крім того, вони будуть долітати швидше і можуть маневрувати.

При цьому "Флеш" уточнив, що ніякої унікальної зброї у такого БПЛА немає — тільки звичайний заряд. При цьому навігація в Shahed-238 також стандартна.

"Українці повинні знати, що крім звуку мопеда в небі тепер є звук літака. Приємна новина в тому, що ми його збили", — додав Бескрестнов.

/ t.me/serhii_flash

Що кажуть у ЗСУ

Зазначимо, що в Повітряних силах не підтвердили застосування РФ нових дронів "Шахед" з реактивним двигуном.

"Не можу підтвердити. Ми його не знаходимо. Хто знайшов – нехай підтверджує, показує та розповідає. Ми цю тему вже обговорювали, що Іран показав Shahed-238, чорного кольору. Після цієї демонстрації у нас БПЛА почали перефарбовувати у чорний колір й окупанти" , – заявив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Раніше повідомлялося про те, що РФ атакує Україну новими безпілотниками. РФ атакує Україну новими безпілотниками.

Нагадаємо, раніше РФ вдарила по Україні 59-ма ракетами і дронами. Росіяни вночі та вранці здійснили масований ракетний удар по Україні. Вони використовували півсотні ракет і 8 дронів. Вдалося збити половину повітряних цілей.

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