РФ атакувала підприємство у великому обласному центрі: є загиблий і поранені

Росія вдарила керованими авіабомбами по підприємству.

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Удар по Запоріжжю / Колаж: Главред, фото: Запорізька ОВА

Що відомо:

РФ атакувала Запоріжжя керованими авіабомбами

Влучання зафіксовано по одному з промислових підприємств

Загинула одна людина, поранено щонайменше п'ять

У п’ятницю, 3 липня, російські окупаційні війська завдали удару по Запоріжжю, застосувавши керовані авіабомби. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще п’ятеро отримали поранення. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, російські керовані авіабомби влучили в одне з промислових підприємств у місті. Унаслідок вибухів були пошкоджені виробничі приміщення та інфраструктура об’єкта.

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"Є попередня інформація про загибель однієї людини та щонайменше п'ятьох травмованих", - розповів Федоров.

Рятувальні служби працюють на місці удару, уточнюються масштаби руйнувань і остаточна кількість постраждалих.

Над Запоріжжям здійнявся стовп диму - відео:

Наслідки удару по Запоріжжю / Фото: скріншот

Керівник Запорізької ОВА наголосив, що російські війська атакували мирних жителів у денний час. Цим ударом ворог вчергове підтвердив, що його ціллю залишаються цивільні об’єкти та люди.

"Під час атаки постраждали двоє жінок, які просто йшли вулицею.Небайдужі перехожі надали першу допомогу. Наразі постраждалі перебувають під наглядом лікарів", - додав Федоров.

КАБ / Інфографіка: Главред

Чому Росія посилила удари по Україні - думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов пояснив в інтерв’ю Главреду, що зростання інтенсивності атак може бути пов’язане зі складною ситуацією всередині Росії. За його оцінкою, в РФ посилюються ознаки паніки та прагнення відновити військову перевагу, зокрема у сфері безпілотних систем.

"Удари РФ стали більш масованими і розтягнутими у часі знов-таки від безвиході. Погляньте на склад удару: на Київ летіло все, що тільки можна, це називається "я його зліпила з того, що було", - зауважив він.

Жданов додав, що РФ змушена використовувати все, що має в наявності, поєднуючи різні типи ракет і дронів, що створює складнощі в координації атак через різну швидкість, системи наведення та час підльоту.

Удари РФ по Запоріжжю - останні новини

Нагадаємо, 30 червня російські війська завдали серії ударів по Запоріжжю, застосувавши керовані авіабомби та безпілотники. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще кілька отримали поранення

Зазначимо, вранці 28 червня РФ атакувала Запоріжжя керованими авіабомбами. Загинула одна людина, постраждали щонайменше 14 осіб.

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 26 червня окупанти атакували Запорізьку область, застосувавши ракети, керовані авіабомби та безпілотники. Унаслідок атаки пошкоджено приватний житловий будинок, на місці виникла пожежа.

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Про персону: Іван Федоров Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) - український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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