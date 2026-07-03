Одна з країн ЄС готує механізм повернення чоловіків в Україну - що відомо

Робота з координації повернення українців має дві складові.

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Повернення чоловіків в Україну / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

Україна й Німеччина створили спільну робочу групу

Обговорюються механізми повернення чоловіків призовного віку

Деталі можливих рішень поки не розголошуються

Україна та Німеччина сформували спільну робочу групу, яка займається питанням повернення до України громадян мобілізаційного віку, які незаконно виїхали за кордон. Про це повідомив посол України в Німеччині Олексій Макеєв в інтерв’ю Укрінформу.

"Я поки що не буду розкривати ці механізми. Вони якраз обговорюються в межах роботи робочої групи", - наголосив він. відео дня

За його словами, у межах роботи групи сторони обговорюють можливі механізми повернення українців призовного віку.

Однак він не уточнив, які саме інструменти наразі розглядають, але повідомив, що робота з координації повернення українців має дві складові.

"Перша - це Unity Hub, тобто робота нашої держави з українською громадою, коли ми роз’яснюємо, які існують можливості. Друга - зрозуміти, у який спосіб ми можемо сприяти поверненню спільно з німцями. Тому між українськими й німецькими відомствами створено робочу групу, де здійснюється обмін інформацією", - підкреслив дипломат.

Головні причини депортації українців з країн ЄС / Інфографіка: Главред

Повернення українців додому - думка Буданова

Глава Офісу президента Кирило Буданов говорив, що для масового повернення українців з-за кордону держава має забезпечити три ключові умови: завершення бойових дій, гарантії безпеки та економічний розвиток.

За його словами, Україна вже веде активні переговори з міжнародними партнерами щодо розробки механізмів повернення громадян.

"Робота триває... Однак без завершення війни, гарантій безпеки та створення економічної основи про якийсь серйозний результат говорити марно. Бо треба створити умови, щоб люди поверталися", - підкреслив він.

Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Мобілізація - останні новини

Як повідомляв Главред, Міністерство оборони України працює над новим етапом реформи мобілізації та діяльності територіальних центрів комплектування. Насамперед зміни стосуватимуться 2 мільйонів військовозобов’язаних, які перебувають у розшуку за порушення правил військового обліку та не проходять службу.

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про запуск системи рекрутингу іноземців для посилення бойових підрозділів. За його словами, планується, щоб від 30% до 50% посад у штурмових і піхотних підрозділах займали іноземні добровольці.

Крім того, Кабінет міністрів підвищив пороги середньої зарплати, які визначають можливість підприємства отримати статус критично важливого.

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Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

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