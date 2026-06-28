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Окупанти скинули авіабомби на Запоріжжя: є поранені

Віталій Кірсанов
28 червня 2026, 12:12
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Відомо про руйнування житлових будинків та пожежу, що виникла у приватному гаражі.
Окупанти скинули авіабомби на Запоріжжя
Окупанти скинули авіабомби на Запоріжжя / колаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Коротко:

  • Через удар російськими авіабомбами троє людей отримали травми
  • На місці "прильоту" вибиті вікна, розбиті балкони та автомобілі

Вранці в неділю, 28 червня, російська армія завдала удару по Запоріжжю керованими авіабомбами. Зафіксовано руйнування, постраждали 8 людей.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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Відомо про руйнування в житлових будинках та пожежу, що виникла в приватному гаражі.

"Поранено дитину: зростає кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по обласному центру. Через удар російськими керованими авіабомбами вже троє травмованих", — повідомив Федоров.

Пізніше Федоров написав, що кількість постраждалих збільшилася: "Вже 8 поранених через атаку росіян на Запоріжжі. Серед них двоє дітей, 5-річний хлопчик у тяжкому стані".

Місцеве видання "Забор" повідомляє, що російські війська завдали по Шевченківському району обласного центру, за попередніми даними, два удари із застосуванням керованих авіаційних бомб.

Одна бомба впала в житловому кварталі на вулиці Чарівній, друга – поруч із приватним сектором.

У міській раді зазначили, що в результаті атаки на Запоріжжя були вибиті вікна, розбиті балкони та автомобілі, а також згоріли гаражі.

  • Окупанти скинули авіабомби на Запоріжжя
    Окупанти скинули авіабомби на Запоріжжя Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/zaborzp
  • Окупанти скинули авіабомби на Запоріжжя
    Окупанти скинули авіабомби на Запоріжжя Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/zaborzp
  • Окупанти скинули авіабомби на Запоріжжя
    Окупанти скинули авіабомби на Запоріжжя Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/zaborzp
  • Окупанти скинули авіабомби на Запоріжжя
    Окупанти скинули авіабомби на Запоріжжя Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/zaborzp
  • Окупанти скинули авіабомби на Запоріжжя
    Окупанти скинули авіабомби на Запоріжжя Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/zaborzp
  • Окупанти скинули авіабомби на Запоріжжя
    Окупанти скинули авіабомби на Запоріжжя Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/zaborzp
  • Окупанти скинули авіабомби на Запоріжжя
    Окупанти скинули авіабомби на Запоріжжя Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/zaborzp
  • Окупанти скинули авіабомби на Запоріжжя
    Окупанти скинули авіабомби на Запоріжжя Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/zaborzp
  • Окупанти скинули авіабомби на Запоріжжя
    Окупанти скинули авіабомби на Запоріжжя Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/zaborzp
  • Окупанти скинули авіабомби на Запоріжжя
    Окупанти скинули авіабомби на Запоріжжя Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/zaborzp

Росія готує нову хвилю атак на Україну — думка експерта

Військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко заявив, що російська армія зараз має можливість здійснювати масштабні атаки із застосуванням десятків ракет і сотень безпілотників кілька разів на місяць. При цьому ворог практично не накопичує озброєння на майбутнє, а використовує вироблені ракети та дрони майже відразу.

"Під час минулої атаки, яка відбулася 2 червня, ворог використав меншу кількість ракет, ніж під час другого удару в ніч з 14 на 15 червня. З початку цього місяця ворог здійснив другу атаку і зберігає потенціал щонайменше ще на один удар протягом червня", — сказав військовий аналітик у коментарі 24 Каналу.

Мусієнко зазначив, що основна мета таких атак полягає не лише у фізичних руйнуваннях, а й у спробах вплинути на економічні, технологічні та логістичні процеси в Україні. Крім того, Росія прагне посилити психологічний тиск на українське суспільство та створити інформаційний ефект для зовнішньої аудиторії.

Окупанти скинули авіабомби на Запоріжжя: є поранені
Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні — останні новини

Як повідомляв Главред, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов заявляв, що атаки "шахідів" на Київ та захід України після відключення білоруських ретрансляторів триватимуть, але їхній характер істотно зміниться.

У ніч на 26 червня російська окупаційна армія атакувала Запорізьку область. У результаті ворожої атаки було пошкоджено приватний житловий будинок. На місці сталася пожежа. Одна людина загинула, ще десять — отримали поранення.

У ніч на неділю, 28 червня, російські окупаційні війська здійснили чергову терористичну атаку на українську столицю, застосувавши балістичну зброю. У місті пролунало щонайменше сім потужних вибухів.

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Про особу: Іван Федоров

Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988 р., Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року

З 2020 року — міський голова Мелітополя.

У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії, місто Мелітополь було окуповане. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі мешканців міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ.

У лютому 2024 року указом президента України призначений головою Запорізької ОДА.

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