Росія атакує Запоріжжя, під ударом дитсадок: що відомо про кількість жертв і наслідки

Після повторної хвилі ударів по Запоріжжю кількість постраждалих зросла, а серед пошкоджених об'єктів опинився дитсадок. Рятувальні роботи тривають.

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Росія атакує Запоріжжя - що відомо про наслідки ударів окупантів / Колаж: Главред, фото: Запорізька ОВА

Про що сказав Іван Федоров:

Росіяни вдарили по Запоріжжю авіабомбами та безпілотниками

Унаслідок ворожої атаки на місто загинула одна людина

Кількість постраждалих мирних мешканців зросла до 9 осіб

Російські окупаційні війська завдали серії ударів по Запоріжжю, застосувавши керовані авіаційні бомби та безпілотники. Внаслідок атаки є загиблий і поранені, пошкоджено житлові будинки, об'єкт промислової інфраструктури та заклад освіти, а на місцях влучань спалахнули пожежі. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

"Одна людина поранена, виникла пожежа внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Росіяни безпілотником атакували об'єкт промислової інфраструктури. Виникла пожежа. Травмована одна людина. Тривога триває - перебувайте у безпечних місцях", - повідомив Федоров. відео дня

Запоріжжя / Інфографіка: Главред

Згодом ворог завдав повторного удару по місту. За попередніми даними, після вибуху медичної допомоги потребували двоє постраждалих, однак інформація про наслідки продовжувала уточнюватися.

Після обстеження місць влучань обласна влада підтвердила загибель однієї людини та збільшення кількості поранених. Медики надають усю необхідну допомогу постраждалим.

"На жаль, одна людина загинула через ворожу атаку на Запоріжжя. Ще чотири людини отримали осколкові поранення. Їм надається уся необхідна допомога", - додав глава ОВА.

Окрім людських втрат, російська атака завдала значних руйнувань цивільній інфраструктурі. Під удар потрапили приватні оселі та заклад освіти, який зазнав пошкоджень. За попередньою інформацією, йдеться про дитячий садок.

"Поранені люди, зруйновані приватні будинки, виникла пожежа, пошкоджений заклад освіти: росіяни керованими авіабомбами знову ударили по Запоріжжю. Всі наслідки атаки встановлюються, всім постраждалим надається допомога. росія вчергове показала своє обличчя - обличчя країни-терориста", - наголосив Федоров.

Згодом Федоров повідомив про зростання кількості постраждалих до 9-ти.

КАБ / Інфографіка: Главред

Уддари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Олег Синєгубов повідомив про ракетний удар по Зміївській громаді Харківської області. Ракетний удар по Харківщині було спрямовано по цивільній інфраструктурі та населених пунктах. За попередніми даними, внаслідок атаки загинула одна людина і поранено сім осіб, серед яких двоє дітей.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко звернув увагу на накопичення ударних безпілотників у Росії. Накопичення понад 2 000 дронів він пов'язує з можливістю підготовки концентрованого удару. За наведеними оцінками, виробництво Shahed-136 складає 130–140 одиниць на добу, а сукупний потенціал на кінець червня міг перевищити дві тисячі одиниць.

Британське видання The Telegraph попередило про ризик ескалації з боку Кремля на тлі ударів по Криму. Можлива радикальна ескалація згадувалася як один із сценаріїв реакції Москви. У матеріалі також зазначено, що систематичні удари по військовій і логістичній інфраструктурі в Криму змусили окупаційну владу вводити надзвичайні заходи і спричинили проблеми з інформаційним контролем.

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Про персону: Іван Федоров Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) - український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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