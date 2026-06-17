Важка ніч для Запоріжжя: РФ вдарила дронами по житлових кварталах, є жертви

Російські дрони вдарили по Запоріжжю спричинивши пожежі у житлових кварталах та пошкодження цивільної інфраструктури.

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Окупанти спрямували десятки дронів по місту / Колаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/police_zp_news

Коротко:

РФ атакувала Запоріжжя дронами 16 червня ввечері

Є пожежі в житлових будинках і інфраструктурі

1 загиблий, щонайменше 7 поранених

Увечері 16 червня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по Запоріжжю, внаслідок якої виникли пожежі в житлових будинках та пошкоджено інфраструктуру міста. Є загиблий і щонайменше кілька постраждалих, тривають рятувальні роботи та ліквідація наслідків ударів.

Про це повідомили голова Запорізької ОВА Іван Федоров та у ГУ Національної поліції в Запорізькій області.

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Атака та перші наслідки

Перші вибухи в районі Запоріжжя пролунали близько 22:52. За даними ОВА, російські війська завдали щонайменше п’ять ударів по місту.

Після влучань у кількох районах спалахнули пожежі, зокрема в житловій забудові та в торговельному об’єкті.

Також повідомляється про пошкодження освітнього закладу — вибуховою хвилею там вибило вікна.

Руйнування та постраждалі

За попередньою інформацією, в одному з районів міста пошкоджено приватний житловий будинок. У іншому випадку дрон влучив в автомобіль, внаслідок чого загинув чоловік.

Станом на 00:08 відомо про щонайменше чотирьох поранених, однак згодом поліція уточнила, що кількість постраждалих зросла до семи. У людей зафіксовано осколкові поранення, травми голови та контузії.

У ГУ Нацполіції також повідомили, що російські окупанти спрямували на житлові квартали міста десятки безпілотників. Внаслідок одного з влучань у триповерховому будинку виникла масштабна пожежа, через яку частина людей опинилася заблокованою.

Відео наслідків атаки на Запоріжжя

Фото: скріншот

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що постраждалим надається вся необхідна медична допомога.

Також голова Олександрівського району Олександр Пшеничний прокоментував наслідки атаки для "Суспільного":

"Один із "шахедів" влучив на дах адміністративної будівлі, це комунальне підприємство міста. І другий зруйнував житловий будинок".

Шахед / Інфографіка: Главред

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Як писав Главред, у ніч на 15 червня внаслідок російського обстрілу в Києві сталося загоряння даху Успенського собору на території Києво-Печерської лаври.

Також начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляв про масштабну атаку РФ на Запоріжжя, унаслідок якої загинуло двоє людей. Також відомо про велику кількість поранених, серед яких діти. Ціллю атаки ворога влучив у спальний район міста.

Крім того, у ніч на 9 червня Харків опинився під масованою атакою ворожих ударних безпілотників. Чугуїв на Харківщині окупанти атакували ракетами. У пресслужбі ДСНС розповіли про наслідки ворожих ударів.

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Про персону: Іван Федоров Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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