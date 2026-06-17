Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Важка ніч для Запоріжжя: РФ вдарила дронами по житлових кварталах, є жертви

Руслан Іваненко
17 червня 2026, 00:34оновлено 17 червня, 02:02
google news Підпишіться
на нас в Google
Російські дрони вдарили по Запоріжжю спричинивши пожежі у житлових кварталах та пошкодження цивільної інфраструктури.
Запорожье
Окупанти спрямували десятки дронів по місту / Колаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/police_zp_news

Коротко:

  • РФ атакувала Запоріжжя дронами 16 червня ввечері
  • Є пожежі в житлових будинках і інфраструктурі
  • 1 загиблий, щонайменше 7 поранених

Увечері 16 червня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по Запоріжжю, внаслідок якої виникли пожежі в житлових будинках та пошкоджено інфраструктуру міста. Є загиблий і щонайменше кілька постраждалих, тривають рятувальні роботи та ліквідація наслідків ударів.

Про це повідомили голова Запорізької ОВА Іван Федоров та у ГУ Національної поліції в Запорізькій області.

відео дня

Атака та перші наслідки

Перші вибухи в районі Запоріжжя пролунали близько 22:52. За даними ОВА, російські війська завдали щонайменше п’ять ударів по місту.

Після влучань у кількох районах спалахнули пожежі, зокрема в житловій забудові та в торговельному об’єкті.

Також повідомляється про пошкодження освітнього закладу — вибуховою хвилею там вибило вікна.

  • Наслідки атаки на Запоріжжя 17.06.2026
    Наслідки атаки на Запоріжжя 17.06.2026 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/police_zp_news
  • Наслідки атаки на Запоріжжя 17.06.2026
    Наслідки атаки на Запоріжжя 17.06.2026 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/police_zp_news
  • Наслідки атаки на Запоріжжя 17.06.2026
    Наслідки атаки на Запоріжжя 17.06.2026 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/police_zp_news
  • Наслідки атаки на Запоріжжя 17.06.2026
    Наслідки атаки на Запоріжжя 17.06.2026 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/police_zp_news
  • Наслідки атаки на Запоріжжя 17.06.2026
    Наслідки атаки на Запоріжжя 17.06.2026 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/police_zp_news
  • Наслідки атаки на Запоріжжя 17.06.2026
    Наслідки атаки на Запоріжжя 17.06.2026 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/police_zp_news
  • Наслідки атаки на Запоріжжя 17.06.2026
    Наслідки атаки на Запоріжжя 17.06.2026 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/police_zp_news
  • Наслідки атаки на Запоріжжя 17.06.2026
    Наслідки атаки на Запоріжжя 17.06.2026 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/police_zp_news
  • Наслідки атаки на Запоріжжя 17.06.2026
    Наслідки атаки на Запоріжжя 17.06.2026 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/police_zp_news
  • Наслідки атаки на Запоріжжя 17.06.2026
    Наслідки атаки на Запоріжжя 17.06.2026 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/police_zp_news
  • Наслідки атаки на Запоріжжя 17.06.2026
    Наслідки атаки на Запоріжжя 17.06.2026 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/police_zp_news

Руйнування та постраждалі

За попередньою інформацією, в одному з районів міста пошкоджено приватний житловий будинок. У іншому випадку дрон влучив в автомобіль, внаслідок чого загинув чоловік.

Станом на 00:08 відомо про щонайменше чотирьох поранених, однак згодом поліція уточнила, що кількість постраждалих зросла до семи. У людей зафіксовано осколкові поранення, травми голови та контузії.

У ГУ Нацполіції також повідомили, що російські окупанти спрямували на житлові квартали міста десятки безпілотників. Внаслідок одного з влучань у триповерховому будинку виникла масштабна пожежа, через яку частина людей опинилася заблокованою.

Відео наслідків атаки на Запоріжжя

Важка ніч для Запоріжжя: РФ вдарила дронами по житлових кварталах, є жертви
Фото: скріншот

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що постраждалим надається вся необхідна медична допомога.

Також голова Олександрівського району Олександр Пшеничний прокоментував наслідки атаки для "Суспільного":

"Один із "шахедів" влучив на дах адміністративної будівлі, це комунальне підприємство міста. І другий зруйнував житловий будинок".

Важка ніч для Запоріжжя: РФ вдарила дронами по житлових кварталах, є жертви
Шахед / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 15 червня внаслідок російського обстрілу в Києві сталося загоряння даху Успенського собору на території Києво-Печерської лаври.

Також начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляв про масштабну атаку РФ на Запоріжжя, унаслідок якої загинуло двоє людей. Також відомо про велику кількість поранених, серед яких діти. Ціллю атаки ворога влучив у спальний район міста.

Крім того, у ніч на 9 червня Харків опинився під масованою атакою ворожих ударних безпілотників. Чугуїв на Харківщині окупанти атакували ракетами. У пресслужбі ДСНС розповіли про наслідки ворожих ударів.

Читайте також:

Про персону: Іван Федоров

Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року

З 2020 - Мелітопольський міський голова.

У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ.

У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні новини Запоріжжя Пожежа в Запоріжжі атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Важка ніч для Запоріжжя: РФ вдарила дронами по житлових кварталах, є жертви

Важка ніч для Запоріжжя: РФ вдарила дронами по житлових кварталах, є жертви

00:34Війна
Федоров назвав реальну ціль ударів Росії по центру Києва - про що йдеться

Федоров назвав реальну ціль ударів Росії по центру Києва - про що йдеться

23:05Війна
Демобілізація військових: хто зможе залишити службу вже цьогоріч - Федоров

Демобілізація військових: хто зможе залишити службу вже цьогоріч - Федоров

22:48Війна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці чоловіка з газетою за 23 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці чоловіка з газетою за 23 с

Розірвали всі зв’язки: Мартиновська зазнала нового удару після скандалу

Розірвали всі зв’язки: Мартиновська зазнала нового удару після скандалу

Гороскоп на сьогодні, 17 червня: Овнам - перешкоди, Стрільцям - радісні новини

Гороскоп на сьогодні, 17 червня: Овнам - перешкоди, Стрільцям - радісні новини

Масований обстріл України мав приховану мету: в ISW викрили задум Путіна

Масований обстріл України мав приховану мету: в ISW викрили задум Путіна

Кому Таро обіцяють інтриги та обман, а кому — успіх і переїзд: прогноз до кінця червня 2026

Кому Таро обіцяють інтриги та обман, а кому — успіх і переїзд: прогноз до кінця червня 2026

Останні новини

01:17

Головки будуть великими і лежатимуть до весни: чим підживити часник у червні

00:34

Важка ніч для Запоріжжя: РФ вдарила дронами по житлових кварталах, є жертвиФото

00:27

Дочка прихильниці Путіна Єгорової схудла на 15 кг: як вона виглядає

16 червня, вівторок
23:49

Соціальне таксі на Дніпропетровщині: у яких містах доступний безкоштовний сервіс

23:30

Алкоголь і таблетки: мати турецької актриси розповіла, як знайшла мертву доньку

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
23:05

Федоров назвав реальну ціль ударів Росії по центру Києва - про що йдеться

22:53

Як насправді правильно чистити окуляри: неочікуваний спосіб без розводів і подряпин

22:51

Жодні шкідники не зашкодять: як правильно доглядати за капустоюВідео

22:48

Демобілізація військових: хто зможе залишити службу вже цьогоріч - Федоров

Реклама
21:51

Долар по 45 грн вже реальність, а в уряді прогнозують по 51: чого чекати від курсу далі

21:26

Валерій Леонтьєв продемонстрував своє справжнє ставлення до росіян

20:44

Росія почала запускати по Україні нові дроні: "Флеш" попередив про небезпеку

20:03

У Хмельницькій області сталась авіакатастрофа - що відомо про долю екіпажу

19:55

Сценарій Покровська повторюється: DeepState попередили про загрозу для великого міста

19:40

Як сказати українською "Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан": цікаві варіанти

19:39

Весілля за прикметами: у які місяці не можна одружуватися через ризик розлучень

19:37

Україну атакує потужний шторм: синоптики вже попереджають про небезпеку

19:24

Александр Мужель: приватизація в Україні потребує стратегії державної власності

19:16

Сигнал, який не можна ігнорувати - чому коти різко стають більше спатиВідео

19:10

Чому Путін бомбить Лавру: справжні цілі атак Росії – КуликПогляд

Реклама
19:08

"Мандрівник у часі" попередив про знахідку, яка змінить майбутнєВідео

19:03

Як ще українською можна назвати Лесю: слово, яке вважають русизмом

18:48

Тарифи не змінювали майже 5 років: у Житомирі готують підвищення цін на воду

18:28

Масований удар по Москві - в Reuters повідомили про серйозні наслідки атакиВідео

18:16

Чи можна кидати яйця після варіння у холодну воду: відповідь може здивуватиВідео

18:03

Кому пощастить із 16 червня: три знаки зодіаку, які отримають усе й одразу

17:52

У Черкасах різко переписали тарифи на воду - скільки доведеться платити і коли

17:43

Перше зображення молодого Ісуса вразило несподіваною деталлю

17:24

"Я не відчував страху": 17-річний син захисника України врятував життя дитиніВідео

17:22

Деякі депутати разом з керівниками НАБУ та САП вигадали "вимоги до України від ЄС", яких не існує, – експрокурор САП

17:22

Білий дім готує нафтовий "удар": Трамп анонсував повернення санкцій проти РФ

17:13

Україна знайшла болючу точку Кремля: Росію може "накритик" масштабна криза

17:13

"Є людина": Бурмака заінтригувала словами про стосунки та весілля

16:45

Безкоштовне проживання на віллі в Італії пропонують за просту послугуВідео

16:38

Перша світова війна до 1940-х мала іншу назву: як її називали спочаткуВідео

16:29

Україна поставила дедлайн для Путіна: про що домовились з Трампом на саміті G7

16:29

Стало відомо, про що Зеленський попросив Трампа на полях саміту G7

16:26

СБУ позбавляє Росію звання "країни-бензоколонки, - експерт

16:17

Гарячі тренди літа 2026, які не ще носить кожна друга: стиліст назвала 5 речейВідео

16:02

Що не можна робити з грошима у свято 17 червня: прикмети цього дня

Реклама
15:54

Господині знайшли спосіб відбілити віконні рами за лічені хвилини

15:25

Що насправді означає логотип Honda: прихований зміст, відомий не всімВідео

14:53

"Людина-дракон" виявився однією з найзагадковіших постатей минулого

14:48

Долар перевалить за 50 грн, зросте "мінімалка": Кабмін представив план до 2029 року

14:10

Яку сукню обрати на літо 2026 року: дизайнер назвав найкращі моделі

14:02

"Не маємо можливості кудись їхати": Сумська зробила несподіване зізнання

13:59

Погода готує контраст: які області прогріє до +26, а які - заллє дощами

13:59

Гороскоп Таро на завтра, 17 липня: Овнам — гарний день, Терезам — не варто обмежувати себе

13:35

Зеленський зустрівся з Трампом на полях саміту G7

13:33

Молода смерть на дорозі: українські блогери, які загинули в ДТП

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти