Чому 6 січня не можна нічого виносити з дому: яке церковне свято

6 січня не рекомендується нічого виносити з дому або віддавати - наші пращури вірили, що таким чином можна втратити удачу і здоров'я сім'ї.

Яке 6 січня свято

У вівторок, 6 січня, у православному календарі Богоявлення Господнє (Хрещення). Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Важливе свято, що відзначає явлення Бога в трьох іпостасях: Отця, Сина і Святого Духа. Основна подія, яку згадують цього дня, - хрещення Ісуса Христа в річці Йордан Іоанном Хрестителем.

Ісус прийняв хрещення, хоча не мав гріхів, щоб показати людям приклад смирення з Богом. Триєдина природа Бога з'явилася: голос Отця: "Цей син мій улюблений, в якому моє благовоління". Дух Святий у вигляді голуба. Ісус як син.

Цього дня в храмах відбувається освячення води. Вважається, що така вода не псується довго і зберігає чудодійну силу.

Прикмети 6 січня

Снігопад 6 січня - до пізньої весни і багатого врожаю.

Легкий мороз або тепло - літо буде прохолодне і дощове.

Сильний північний вітер - до холодної весни.

Що не можна робити 6 січня

За народними повір'ями цього дня не варто братися за важку фізичну роботу або займатися хатніми справами, а також давати або позичати гроші. Не можна ставити на підлогу посуд зі священною водою або розбавляти її. Напередодні свята і в день Богоявлення не рекомендується нічого виносити з дому або віддавати - наші пращури вірили, що таким чином можна втратити удачу і здоров'я сім'ї.

Що можна робити 6 січня

У день православного свята бажано, якщо є можливість відвідати храм, узяти участь у святковій службі та звернутися до Господа в молитві. У молитвах до Ісуса Христа просять про здоров'я, мир, благословення дітей і гарний урожай. Водохресний ранок заведено починати з невеликого ковтка освяченої води. Її радять запасати на весь рік, до наступного свята. Пити святу воду слід натщесерце та з молитвою, бо за народними віруваннями вона зцілює хвороби, очищає тіло та наповнює душу силою і світлом.

