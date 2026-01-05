Чому 6 січня не можна нічого виносити з дому: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 6 січня
- Що можна і не можна робити 6 січня
- Прикмети 6 січня
У вівторок, 6 січня, у православному календарі Богоявлення Господнє (Хрещення). Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Важливе свято, що відзначає явлення Бога в трьох іпостасях: Отця, Сина і Святого Духа. Основна подія, яку згадують цього дня, - хрещення Ісуса Христа в річці Йордан Іоанном Хрестителем.
Ісус прийняв хрещення, хоча не мав гріхів, щоб показати людям приклад смирення з Богом. Триєдина природа Бога з'явилася: голос Отця: "Цей син мій улюблений, в якому моє благовоління". Дух Святий у вигляді голуба. Ісус як син.
Цього дня в храмах відбувається освячення води. Вважається, що така вода не псується довго і зберігає чудодійну силу.
Прикмети 6 січня
- Снігопад 6 січня - до пізньої весни і багатого врожаю.
- Легкий мороз або тепло - літо буде прохолодне і дощове.
- Сильний північний вітер - до холодної весни.
Що не можна робити 6 січня
За народними повір'ями цього дня не варто братися за важку фізичну роботу або займатися хатніми справами, а також давати або позичати гроші. Не можна ставити на підлогу посуд зі священною водою або розбавляти її. Напередодні свята і в день Богоявлення не рекомендується нічого виносити з дому або віддавати - наші пращури вірили, що таким чином можна втратити удачу і здоров'я сім'ї.
Що можна робити 6 січня
У день православного свята бажано, якщо є можливість відвідати храм, узяти участь у святковій службі та звернутися до Господа в молитві. У молитвах до Ісуса Христа просять про здоров'я, мир, благословення дітей і гарний урожай. Водохресний ранок заведено починати з невеликого ковтка освяченої води. Її радять запасати на весь рік, до наступного свята. Пити святу воду слід натщесерце та з молитвою, бо за народними віруваннями вона зцілює хвороби, очищає тіло та наповнює душу силою і світлом.
Також варто прочитати:
- З Новим роком 2026: красиві привітання в прозі та віршах і картинки
- Коли святять воду на Водохреща 2026 року: у церкві назвали точну дату
- Чому 5 січня не можна виконувати домашнє прибирання: яке церковне свято
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред