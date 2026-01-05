45-річна зірка "Будиночку на щастя" дала рідкісний коментар про весілля

Стисло:
- У 2025 році Віталіна Біблів таємно вийшла заміж
- Про важливість цієї події артистка висловилася в недавньому інтерв'ю
Українська акторка і зірка "Будиночку на щастя" Віталіна Біблів у квітні 2025 року приголомшила прихильників новиною про те, що вона заміжня - до цього артистка вкрай ретельно зберігала секрети свого особистого життя. Обранцем Віталіни став Володимир Садовничий, який також пов'язаний із кіноіндустрією.
У бесіді з Новим Каналом Біблів зізналася, що вважає своє заміжжя найщасливішою подією 2025-го року. "Напевно, найважливіша, найпозитивніша та найщасливіша подія цього року – те, що я нарешті вийшла заміж. Пишаюсь цим. 44 роки – це вам не хухри-мухри..." - з усмішкою зазначила вона.
Крім того Віталіна Біблів заявила, що щастя їй приносить можливість жити і працювати в Україні, допомагати ЗСУ і вірити в перемогу. "(Україна) попри все вміє і зберігає в собі почуття гумору, позитив, єдність і цю незламність", - каже акторка.
Про персону: Віталіна Біблів
Віталіна Біблів - українська актриса театру, кіно і телебачення. Володарка Національної премії "Золота дзиґа" (2019), заслужена артистка України (2020).
У 2009 році була названа однією з 20 найкращих актрис України. Викладає в Київському коледжі культури і мистецтв. Живе і працює в Києві.
