У Києві закликають жителів не купатися у водоймах на Водохреще - деталі

Фахівці наголошують: занурюватися у воду слід лише у визначених місцях і суворо дотримуватися вказівок рятувальників.

У Києві закликають жителів не купатися у водоймах на Водохреще

У Києві на Водохреще працюватимуть 12 локацій для занурення

Усі локації відображені на офіційній карті КМДА

Київська міська влада радить жителям і гостям столиці утриматися від масових заходів під час святкування Водохреща 6 січня, а в разі купання у водоймах дотримуватися правил безпеки. Про це повідомляють на сайті КМДА.

Для безпечного занурення цього дня з 8:00 до 17:00 у столиці працюватимуть 12 спеціально підготовлених локацій. Водойми попередньо обстежили водолази та очистили від небезпечних предметів. Кожна локація обладнана безпечними підходами до води, кабінками для переодягання та під постійним наглядом рятувальників, лайфгардів і медиків.

Локації розташовані в чотирьох районах Києва:

Голосіївський - пляж "Галерний";

Деснянський - пляж "Троєщина";

Дніпровський - пляжі "Дитячий", "Венеція", "Тельбін", "Веселка" і "Райдуга";

Оболонський - озера Вербне та Йорданське, пляж "Пуща-Водиця", зона відпочинку "Наталка" і пляж на Оболонському острові.

Усі локації відображені на офіційній карті КМДА.

Фахівці наголошують: занурюватися слід тільки у визначених місцях і суворо дотримуватися вказівок рятувальників.

Занурюватися у воду не рекомендують особам із серцево-судинними захворюваннями, підвищеним тиском, ознаками ГРВІ або загальним погіршенням самопочуття.

Якщо з'являться запаморочення, слабкість або різкий біль, необхідно негайно звернутися до медиків, які чергуватимуть на локаціях.

У разі "повітряної тривоги" слід покинути територію біля водойм і пройти в найближче укриття.

