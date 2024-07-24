ЗСУ вдруге збили невідомий дрон: у Defense Express розповіли про таємничу зброю РФ

Профіль польоту та інші маркери вказували на схожість з іранським дроном, однак цей дрон менший за Shahed-136, зазначили аналітики.

https://glavred.net/ukraine/vsu-vtoroy-raz-sbili-neizvestnyy-dron-v-defense-express-rasskazali-o-novom-oruzhii-rf-10583267.html Посилання скопійоване

Українські захисники збили ще один російський дрон невідомого типу / Колаж: Главред, фото: 103-тя окрема бригада територіальної оборони Збройних Сил України, Defense Express

Російські окупанти продовжують випробовувати нові далекобійні дрони-камікадзе під час атак по Україні. У середу, 24 липня, українські захисники вдруге збили безпілотник невідомого типу. Про це повідомили у виданні Defense Express.

Фото збитого російського БПЛА Defense Express отримав з власних джерел. Після успішної роботи Сил оборони України дрон впав на відкритій місцевості та залишився майже неушкодженим.

Командування повітряних сил повідомило, що під час атаки ворог використав 23 дрони типу Shahed, з яких було збито 17. За словами аналітиків видання, його ідентифікація як Shahed пояснюється тим, що профіль польоту невідомого БПЛА та інші маркери вказували на схожість з іранським дроном.

відео дня

"Тим паче, що мова йде про дрон, який також побудований за схемою літаюче крило з двигуном внутрішнього згорання у хвостовій частині зі штовхаючим гвинтом, а також пофарбованим у чорний колір", - додали у виданні.

Експерти підкреслюють, що цей дрон є меншим за Shahed-136. Він має розмах крила близько 2,5 метрів, а його довжина становить 2 метри. Наразі фахівці оцінюють конструкцію безпілотника та вивчають деталі, з яких він був зібраний. Завдяки тому, що дрон залишився майже неушкодженим, можна отримати значну кількість інформації.

Безпілотник невідомого типу / Фото: Defense Express

Що відомо про Defense Express Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія. Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

Атаки РФ по Україні та невідомий БПЛА - подробиці

Нагадаємо, у ніч на 20 липня під час атаки ворог застосував не лише ракети та дрони-камікадзе Shahed-136, а й новий тип БПЛА, який наразі не ідентифікували. Конструкція цього дрона значно відрізняється від відомих моделей Shahed-136.

Також у вечір суботи, 20 липня, в частині областей України оголосили повітряну тривогу, пов'язану з російською атакою дронів. Окупанти тоді запустили близько 30 БпЛА.

Як повідомляв Главред, вранці 19 липня окупанти завдали удару по центральній частині Чугуєва на Харківщині, внаслідок чого поранено 7 осіб, серед яких 14-річний хлопчик. Усі постраждалі перебувають у середньому та легкому стані.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред