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В Україні лунають потужні вибухи: Росія запустила дрони по областях

Юлія Закрепа
20 липня 2024, 01:18
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У декількох східних областях оголосили повітряну тривогу, а згодом і в Києві.
В Україні лунають потужні вибухи: Росія запустила дрони по областях
В Україні повітряна тривога / колаж: Главред, фото: pexels, скріншот: map.ukrainealarm

Росіяни запустили по Україні ударні дрони типу Shahed. У декількох східних областях оголосили повітряну тривогу, а згодом і в столиці.

Як повідомили у Telegram Повітряні сили ЗСУ, що у Полтаві прогриміли вибухи. Ймовірно, росіяни атакували область та місто ударними дронами і ракетами.

О 23:42 кореспонденти Суспільного повідомили про вибух у місті. У Миргороді Полтавської області пролунав вибух, розповіли місцеві жителі. Командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про загрозу безпілотників.

відео дня
В Україні лунають потужні вибухи: Росія запустила дрони по областях
В Україні повітряна тривога / скріншот: Telegram

О 23:43 військові повідомили про рух ракети у Харківській області в напрямку Полтавської області.

О 23:54 кореспонденти видання повідомили про повторний вибух у місті.

Пізніше про вибухи у столиці повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram.

"На Київщині працюють сили ППО по ворожих БПЛА. Не ігноруйте сигнали тривоги!", - повідомив Кличко.

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Атака РФ по Україні: що відомо

Нагадаємо, що 18 липня лунали потужні вибухи в Одесі. Російські окупанти атакували Одесу балістичною ракетою Іскандер-М. За даними Telegram-каналу "Кримський вітер", пуск ракети був здійснений окупантами з району, що на північ від Сімферополя.

РФ вдарила по Україні ракетами і безпілотниками. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук розповів, що вдалося збити всі дрони, а також дві ракети з трьох. Більшість цілей було знищено на східному напрямку - у зоні відповідальності повітряного командування "Схід".

У ЗСУ розповіли про знищені дрони РФ Shahed. Українські сили знищили два ворожі ударні БпЛА типу Shahed, ще два були локально втрачені в повітряному просторі Білорусі. Також ППО збила на південному і східному напрямках вісім розвідувальних БпЛА.

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