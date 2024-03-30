'Може передвіщати наступний удар': у ЗСУ звернули увагу на небезпечний момент нічної атаки

Окупанти під час атаки дронами намагалися викривати і обходити ППО. Це може непрямо свідчити про підготовку сильнішого удару, кажуть в Повітряних силах.

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У ЗСУ звернули увагу на небезпечний момент нічної атаки/ колаж: Главред, фото: Telegram Володимир Зеленський, Міноборони України

Російські окупанти здійснили удар дронами по Україні в ніч на суботу, 30 березня. Загарбники використали для атаки 12 дронів, 9 з них вдалося збити українській протиповітряній обороні.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що під час атаки окупанти намагалися спрямовувати "Шахеди" таким чином, щоб і викривати, і обходити системи ППО. За її словами, це може в непрямий спосіб свідчити, що навіть така не дуже потужна у порівнянні з іншими атака може стати передвісником наступних ударів.

Гуменюк зазначила, що вночі ворог міг намагатися зібрати необхідну йому інформацію для нанесення іншого удару.

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"Ми вже акцентували увагу, що після знищення А-50 у ворога є проблеми зі здобуттям інформації, внаслідок чого вони активізують діяльність безпілотних розвідників. Небезпека з Чорного моря зберігається до тих пір, поки ворог тримає ракетоносії, і ми знаємо, що вони споряджені ракетами типу "Калібр". Загальний залп тих носіїв, що вони ховають у бухтах зараз обліковується як п’ятдесят", – розповіла речниця Сил оборони півдня України.

Також вона нагадала, що перед попередньою масованою атакою ракетами і дронами російські окупанти вивели на бойове чергування підводний ракетоносій. Він пробув у Чорному морі упродовж всієї атаки і лише на ранок після удару його знову завели у пункт базування. Але незважаючи на те, що цей ракетоносій перебував на бойовому чергуванні у морі, використання ракет "Калібр" під час тієї атаки не було зафіксовано.

"Цілком імовірно, що такий самий маневр вони проводили і перед цією масованою атакою, і тоді вони знову виводили підводні ракетоносії, можливо, для відволікання систем ППО", – підсумувала Гуменюк.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Удар по Україні 30 березня – деталі атаки

РФ вдарила дронами і ракетами по низці областей України у ніч на суботу, 30 березня. Загарбники знову цілилися по енергетичній інфраструктурі. Відбивати ворожу атаку довелося упродовж понад 3 години. Влучань не було, але є пошкодження елеватора в Дніпропетровській області, куди впали уламки ворожого дрона.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що окупанти у ніч на 30 березня атакувала Україну 4 ракетами (були запущені по Донецькій області) і 12 безпілотниками "Шахед". Збити вдалося 9 ворожих дронів у межах чотирьох областей – Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської.

Масований удар по Україні 29 березня – ситуація в енергомережі

РФ масовано атакувала об'єкти енергетики України у ніч на п’ятницю, 29 березня. Російські окупанти атакували теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах. У Дніпропетровській області було застосовано аварійні відключення, у Харківській області – графіки погодинних відключень.

Після цього стало відомо, що сили ППО знищили 84 повітряні цілі під час нічної атаки окупантів по Україні. Загалом загарбники використали 99 засобів повітряного нападу. Об'єктом російської атаки став паливно-енергетичний сектор України, повідомили у Повітряних силах.

Прем'єрміністр Денис Шмигаль повідомив, що ракети РФ пошкодили енергетичну інфраструктуру в шести областях. Постраждали енергооб'єкти в Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій областях.

Ввечері 29 березня в "Укренерго" зробили важливу заяву про те, що у 4 областях будуть аварійні відключення електрики. Через атаку окупантів у ніч на 29 березня, яка спричинила виникнення недостатнього обсягу потужності в енергомережі, ще більше областей України зачеплять обмеження.

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