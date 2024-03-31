У росіян проблеми через атаки українських безпілотників - ISW

Російські військові формують мобільні вогневі групи для "пом'якшення загроз ударів українських безпілотників", повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW).

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У РФ формують мобільні вогневі групи для боротьби з українськими дронами - ISW/ Колаж: Главред, фото: facebook.com / DronariumUkraine

Російські окупанти формують мобільні вогневі групи для пом'якшення загроз ударів українських безпілотників, але їм буде складно виставити цю оборону в необхідному масштабі вже в найближчому майбутньому. Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Самі жителі-країни агресора РФ скаржаться на путінську бюрократію і на те, що Кремль віддає пріоритет захисту стратегічних об'єктів енергетичної сфери тільки на околицях мегаполісів - Москви і Санкт-Петербурга.

Приміром, є інформація, що в РФ формують мобільні вогневі групи у складі невказаних загальновійськових армій, а також військово-повітряних і сил ППО для боротьби з дронами. За аналогією з українськими такими групами росіяни хочуть оснастити їх тепловізорами, системами радіоелектронної боротьби (РЕБ) і кулеметами, встановленими на пікапах.

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Аналітики ISW зазначили, що російські військові стикаються із загрозами українських безпілотників як на окупованій території України, так і в країні-агресора Росії на нафтопереробних заводах та в інших критично важливих об'єктах інфраструктури, які підтримують армію агресора.

За словами експертів, українські сили вже давно завдають дронові удари по російських об'єктах на окупованих територіях, і рішення російського військового командування сформувати мобільні вогневі групи, імовірно, є відповіддю на нещодавню активізацію ударів БПЛА з їхньої України по російських нафтопереробних заводах у лютому та березні 2024 року.

Крім того повідомляється, що міністерство енергетики РФ працює з Росгвардією над розміщенням систем ППО "Панцир-С1" на стратегічних енергетичних об'єктах всередині Росії.

На думку аналітиків, формування мобільних вогневих груп вказує на те, що Росія, можливо, не зможе розгорнути звичайні системи ППО, такі як системи "Панцир-С1" або С-300/400, на всіх критично важливих об'єктах на заході країни.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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