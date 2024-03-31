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У росіян проблеми через атаки українських безпілотників - ISW

Дмитро Відоменко
31 березня 2024, 09:41
Російські військові формують мобільні вогневі групи для "пом'якшення загроз ударів українських безпілотників", повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW).
У росіян проблеми через атаки українських безпілотників - ISW
У РФ формують мобільні вогневі групи для боротьби з українськими дронами - ISW/ Колаж: Главред, фото: facebook.com / DronariumUkraine

    Російські окупанти формують мобільні вогневі групи для пом'якшення загроз ударів українських безпілотників, але їм буде складно виставити цю оборону в необхідному масштабі вже в найближчому майбутньому. Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

    Самі жителі-країни агресора РФ скаржаться на путінську бюрократію і на те, що Кремль віддає пріоритет захисту стратегічних об'єктів енергетичної сфери тільки на околицях мегаполісів - Москви і Санкт-Петербурга.

    Приміром, є інформація, що в РФ формують мобільні вогневі групи у складі невказаних загальновійськових армій, а також військово-повітряних і сил ППО для боротьби з дронами. За аналогією з українськими такими групами росіяни хочуть оснастити їх тепловізорами, системами радіоелектронної боротьби (РЕБ) і кулеметами, встановленими на пікапах.

    відео дня

    Аналітики ISW зазначили, що російські військові стикаються із загрозами українських безпілотників як на окупованій території України, так і в країні-агресора Росії на нафтопереробних заводах та в інших критично важливих об'єктах інфраструктури, які підтримують армію агресора.

    За словами експертів, українські сили вже давно завдають дронові удари по російських об'єктах на окупованих територіях, і рішення російського військового командування сформувати мобільні вогневі групи, імовірно, є відповіддю на нещодавню активізацію ударів БПЛА з їхньої України по російських нафтопереробних заводах у лютому та березні 2024 року.

    Крім того повідомляється, що міністерство енергетики РФ працює з Росгвардією над розміщенням систем ППО "Панцир-С1" на стратегічних енергетичних об'єктах всередині Росії.

    На думку аналітиків, формування мобільних вогневих груп вказує на те, що Росія, можливо, не зможе розгорнути звичайні системи ППО, такі як системи "Панцир-С1" або С-300/400, на всіх критично важливих об'єктах на заході країни.

    Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

    Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

    Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

    Атаки українських дронів на нафтові заводи в Росії - новини за темою

    Сили оборони України вразили вже третину найбільших нафтопереробних заводів Росії. Далекобійні засоби діють по ворожих стратегічних об'єктах на дедалі більшій відстані.

    Днями, 15 березня, під Калугою чотири дрони ГУР атакували НПЗ - сталася потужна пожежа. Було завдано удару по нафтохімічному підприємству Перший завод у Калузькій області. Пошкоджено обладнання.

    Слов'янський НПЗ у Росії потужно атакували спецслужби України, повідомила Українська правда 17 березня. Зокрема, це вже 12 російський НПЗ, який зазнав ударів.

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    БПЛА дрони війна Росії та України
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