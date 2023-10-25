Резерви на Запоріжжя та перенесення логістики: мер Мелітополя розповів про маневри РФ

Окупаційні війська агресора Росії готуються перекидати нові резерви на Запорізький напрямок, зазначив Мелітопольський градоначальник Іван Федоров.

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Окупанти Росії перевозять свої склади до Азовського узбережжя - Федоров / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, DeepState

Російські окупаційні війська розгорнули велику кількість тренувальних бах на Азовському узбережжі і готують там резерви для подальшого перекидання на Запорізький напрямок. Вони змінюють логістику і переносять склади ближче до узбережжя в надії, що ЗСУ їх не дістануть. Про це заявив мер Мелітополь Іван Федоров.

В ефірі Еспресо він розповів про те, що війська РФ створили на Азовському узбережжі велику кількість тренувальних баз. Там вони готують окупантів, щоб потім їх перекинути на Запорізький напрямок.

"На території Кирилівки, Приазовського, Приморського, між Бердянськом і Маріуполем розгорнуто величезну кількість російських тренувальних баз, де ворог накопичує свої резерви для перекидання на Запорізьку лінію фронту", - сказав Федоров.

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При цьому він акцентував увагу на тому, що загарбники відсувають свою логістику і склади з боєприпасами ближче до Азовського узбережжя. Окупанти дотримуються логіки, згідно з якою такий маневр має вберегти їхні склади від ударів ЗСУ.

"Окупанти використовують Мелітопольський аеродром, як склад для перевалки боєприпасів, особового складу, важкого озброєння і розташування вертольотів. Але загарбники змінюють логістику, перевозячи свої склади з боєприпасами і важке озброєння ближче до Азовського узбережжя. Ворог вважає, що саме там тил глибший, і тому ЗСУ буде складніше дістати", - наголосив Іван Федоров.

Ситуація на Мелітопольському напрямку

Росія частково вивела війська з Токмака, повідомляв Іван Федоров. За його словами, деякі підрозділи були виведені до інших окупованих міст регіону. Також окупанти вивозять свої сім'ї.

Бійці ССО ЗСУ підірвали потяг окупантів РФ у захопленому Мелітополі, розповіли у Силах спеціальних операцій. Завдяки злагодженим діям українських військових загарбники недоотримали боєприпаси та пальне.

У ніч на 20 жовтня вибухи гриміли на військовій базі росіян у Мелітополі. Вони прогриміли в межах Авіамістечка, де розташувалися окупанти.

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