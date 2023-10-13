УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Підірвали потяг із зброєю: подробиці зухвалої операції ССО в Мелітополі

Юрій Берендій
13 жовтня 2023, 15:25 оновлено 13 жовтня, 15:25
Бійці ССО підірвали потяг, який займався доставкою до Мелітополя боєприпасів та пального з окупованого Криму.
Поезд, пожаР
Бійці ССО підірвали потяг в Мелітополі / Колаж Главред, фото: УНІАН

Сиди спеціальних операцій підірвали потяг російськиї окупаційних військ у Мелітополі. Операція відбулась вранці 13 жовтня. Внаслідок успішних дій ССО, окупанти на Запорізькому напрямку залишаться без боєприпасів та пального. Про це йдеться у повідомленні Сил спеціальних операцій

"Сьогодні, 13 жовтня, підрозділ Руху опору ССО здійснив вдалу операцію в тимчасово окупованому Мелітополі. Завдяки диверсійним діям наших воїнів о 07:30 ранку було підірвано залізничну колію. У результаті вибуху пошкоджене залізничне полотно та потяг, який доставляв боєприпаси та паливо для армії РФ. Наразі встановлюється додаткова інформація щодо втрат ворога", - йдеться у повідомленні ССО

У свою чергу, Центр національного спротиву повідомив, що "мелітопольські партизани" підірвали потяг окупантів, який щодня возив боєприпаси з Криму.

відео дня

"13.10.2023 у Мелітополі о 7:40 партизани підірвали потяг, який щодня возив із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси та паливо, а у зворотному напрямку: пошкоджену техніку та награбоване у вигляді залізної руди, зерна та іншого майна. У результаті контрольованого вибуху було пошкоджено 150 метрів залізниці та тепловоз. Станом на зараз окупанти оточили місце вибуху, намагаються приховати факт диверсії та безуспішно шукають партизан. Партизани ж вже у безпеці та обіцяють ще більше таких вибухів у найближчому майбутньому.", - йдеться у повідомленні.

"Спротив" наголошує, що це вже десята успішна диверсія на залізниці за 2023 рік, вчинена партизанами Запорізької області.

Наступ ЗСУ на Півдні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України продовжують проводити наступальні операції на Мелітопольському напрямку, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. Він розповів про те, що в українських військ є частковий успіх на захід від Вербового Запорізької області.

Водночас, військовий аналітик Євген Дикий розповів, що російські війська активізувалися на Лимано-Куп’янському та Авдіївському напрямках фронту, аби відтягнути українські війська від півдня, де ЗСУ мають шанс звільнити Токмак та вийти до Азовського моря.

Також, російські окупанти на півдні перейшли в "економрежим" в плані використання снарядів, проте все одно ситуація залишається напруженою.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні новини Мелітополя контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

Байден випередив Трампа в рейтингах, але програє іншим "республіканцям" – опитування

Байден випередив Трампа в рейтингах, але програє іншим "республіканцям" – опитування

16:37 Світ
Взимку загрожує посилений терор з боку РФ: Зеленський розкрив плани ворога

Взимку загрожує посилений терор з боку РФ: Зеленський розкрив плани ворога

15:46 Політика
Підірвали потяг із зброєю: подробиці зухвалої операції ССО в Мелітополі

Підірвали потяг із зброєю: подробиці зухвалої операції ССО в Мелітополі

15:25 Україна
Всі головні новини

Останні новини

16:42

Що зробити 14 жовтня, щоб зцілитися від хвороб: прикмети та заборони дня

16:41

Зроблю пожежу в теплих місцях: колишня Остапчука подалася "у всі тяжкі"

16:37

Досвідчена домогосподарка показала копійчаний засіб з аптеки, який відчистить будь-який побутовий прилад від жовтизни

16:37

Байден випередив Трампа в рейтингах, але програє іншим "республіканцям" – опитування

16:33

"Виходила на фестиваль Михалкова": зірка "Скаженого весілля" жорстко розніс "мовчунку" Безрук

Якщо Іран вступить у війну в Ізраїлі, США матимуть шанс покінчити з РФ - ЗільберЯкщо Іран вступить у війну в Ізраїлі, США матимуть шанс покінчити з РФ - Зільбер
16:25

Колони у вогні: Росіяни кинули всі сили на захоплення великого міста на Сході

15:46

Взимку загрожує посилений терор з боку РФ: Зеленський розкрив плани ворога

15:45

"ХАМАС влаштував Бучу": журналіст назвав розпалювачів війни на Близькому Сході

15:43

Шлюб Трінчер і Волошина: чоловік співачки зареєструвався на Tinder

Реклама
15:39

Викинь їх з рук негайно: чи можна збирати гриби біля дороги і поруч з поганками

15:25

Підірвали потяг із зброєю: подробиці зухвалої операції ССО в Мелітополі

15:23

Церковне свято 14 жовтня: що не можна робити на Назарія, Гервасія, Протасія і Келсія

15:08

Тарабарова розсекретила свої заробітки

15:05

"Сезон буде складним": Шмигаль анонсував увімкнення опалення в Україні

14:52

"Захоплююся мовою, культурою": Борис Джонсон скандально оголосив себе русофілом

14:49

РФ готує масовані удари: у ЗСУ попередили про терміни та назвали цілі атак

14:29

Наслідки будуть катастрофічні: ЗСУ повідомили про тривожні новини для ворога

14:25

Боррель розніс Китай через Росію: довіра підірвана, нехай допоможуть Україні

14:19

Місячний календар 14 жовтня 2023: новий місячний цикл віщує найспокійніший період жовтня

14:18

В Україну доставлено партію гумдопомоги з Хорватії за підтримки Favbet Foundation

Реклама
14:13

Святослав Вакарчук готується порадувати шанувальників новим альбомом

13:44

Вітер 15-20 метрів за секунду та сніг: синоптик розказала про погоду на вихідні

13:36

Для українських юристів відкриються нові горизонти! І все завдяки юридчному маркетплейсу "КОНСУЛЬТАНТ" новости компании

13:31

Мир "в обмін" на території: близько 80% українців проти поступок агресору Росії

12:46

Росія не витримає довгої війни, Україні повинні дати здобути перемогу - Подоляк

12:32

Головоломка, яка під силу лише геніям: потрібно знайти число 869 за 19 секунд

12:25

У Севастополі атакований носій крилатих ракет: ЗМІ дізналися подробиці від СБУ та ВМС

12:16

Чи можна отримувати відразу і пільги на ЖКГ, і субсидію: чиновники дали відповідь

12:10

Яке свято завтра 14 жовтня: день у світовій та українській історії, церкві

12:04

Гайтана показала свою красуню-доньку у вишиванці

11:50

Випалюють ціле місто: росіяни використовують фосфор для штурму Авдіївки - Єрмак

11:35

"Загинув від рук зрадника": зірка "Кріпосної" розповіла про останній бій близького родича

11:29

"Нема тебе, нема дома": у мережі згадали пронизливе звернення Ніни Матвієнко до дочкиВідео

11:25

Ситуація майже критична: ворог застосував нову тактику штурмів - офіцер ЗСУ

10:56

РФ вдарила по Покровську, зруйновано дві будівлі: багато поранених, є жертваФото

10:51

Гороскоп на завтра 14 жовтня 2023: Тельцю - втрата грошей, Терезам - зрада

10:43

Росія накопичує ракети: розвідка Британії попередила про масовані обстріли

10:31

Мобілізація в Україні: чи мають право співробітники ТЦК перевіряти документи

10:01

ЗСУ тримаються, йдуть дуже важкі бої: в ОП розповіли про ситуацію в Авдіївці

09:58

Це могла бути наша торпеда: полковник ЗСУ розповів деталі удару по кораблю РФ

Реклама
09:45

Кіркоров, Бузова, Баста: співачка-втікачка Asti зіграла в новорічному фільмі з путіністами

09:28

Путін знайшов винуватця конфлікту на Близькому СходіПогляд

09:04

"Лізуть, як таргани, привозять свіжак": РФ намагається взяти в Авдіївку в оточення

08:58

Учасниця "Майстер Шеф" показала, як приготувати фучки, старовинні українські оладки з квашеної капусти

08:58

Українцям змінять прожитковий мінімум: що тепер буде з соцвиплатами

08:21

Пішов добровольцем на фронт: на війні загинув ексфутболіст "Динамо"

08:20

В "Укренерго" розповіли, який фінт дозволить уникнути блекаутів через обстріли

07:23

Окупанти просунулися біля Авдіївки на 4,5 кв. км, але зазнають втрат - ISW

06:55

Потрібно знайти левеня всього за 8 секунд: лише геній впорається із завданням

06:52

США можуть одночасно забезпечувати зброєю і Ізраїль, і Україну - Пентагон

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти