Підірвали потяг із зброєю: подробиці зухвалої операції ССО в Мелітополі

Бійці ССО підірвали потяг, який займався доставкою до Мелітополя боєприпасів та пального з окупованого Криму.

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Бійці ССО підірвали потяг в Мелітополі / Колаж Главред, фото: УНІАН

Сиди спеціальних операцій підірвали потяг російськиї окупаційних військ у Мелітополі. Операція відбулась вранці 13 жовтня. Внаслідок успішних дій ССО, окупанти на Запорізькому напрямку залишаться без боєприпасів та пального. Про це йдеться у повідомленні Сил спеціальних операцій

"Сьогодні, 13 жовтня, підрозділ Руху опору ССО здійснив вдалу операцію в тимчасово окупованому Мелітополі. Завдяки диверсійним діям наших воїнів о 07:30 ранку було підірвано залізничну колію. У результаті вибуху пошкоджене залізничне полотно та потяг, який доставляв боєприпаси та паливо для армії РФ. Наразі встановлюється додаткова інформація щодо втрат ворога", - йдеться у повідомленні ССО

У свою чергу, Центр національного спротиву повідомив, що "мелітопольські партизани" підірвали потяг окупантів, який щодня возив боєприпаси з Криму.

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"13.10.2023 у Мелітополі о 7:40 партизани підірвали потяг, який щодня возив із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси та паливо, а у зворотному напрямку: пошкоджену техніку та награбоване у вигляді залізної руди, зерна та іншого майна. У результаті контрольованого вибуху було пошкоджено 150 метрів залізниці та тепловоз. Станом на зараз окупанти оточили місце вибуху, намагаються приховати факт диверсії та безуспішно шукають партизан. Партизани ж вже у безпеці та обіцяють ще більше таких вибухів у найближчому майбутньому.", - йдеться у повідомленні.

"Спротив" наголошує, що це вже десята успішна диверсія на залізниці за 2023 рік, вчинена партизанами Запорізької області.

Наступ ЗСУ на Півдні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України продовжують проводити наступальні операції на Мелітопольському напрямку, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. Він розповів про те, що в українських військ є частковий успіх на захід від Вербового Запорізької області.

Водночас, військовий аналітик Євген Дикий розповів, що російські війська активізувалися на Лимано-Куп’янському та Авдіївському напрямках фронту, аби відтягнути українські війська від півдня, де ЗСУ мають шанс звільнити Токмак та вийти до Азовського моря.

Також, російські окупанти на півдні перейшли в "економрежим" в плані використання снарядів, проте все одно ситуація залишається напруженою.

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