Окупантів у Мелітополі відвідала "бавовна": вибухи лунали на військовій базі - мер

У ніч на 20 жовтня гучні вибухи прогриміли на околиці Мелітополя.

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У Мелітополі вночі прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, google.com/maps

У ніч на 20 жовтня у тимчасово окупованому Мелітополі було голосно - в місті гриміли вибухи. Про "бавовну" в Мелітополі повідомив легітимний мер міста Іван Федоров.

"Неспокійна ніч для окупантів Мелітополя. Після опівночі за містом пролунали кілька вибухів", - написав він у Telegram.

Федоров зазначив, що найбільш потужними звуки були в межах авіамістечка – мікрорайону в північно-західній частині Мелітополя при військовому аеродромі. Саме там російські загарбники влаштували свою військову базу.

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"Також жителі чули гул техніки. Уточнюємо деталі", - додав мер Мелітополя.

Як повідомляв Главред, Сили спеціальних операцій підірвали потяг російських окупаційних військ у Мелітополі. Операція відбулася вранці 13 жовтня. Внаслідок успішних дій ССО, окупанти на запорізькому напрямку залишаться без боєприпасів та пального.

Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що окупанти почали вивозити органи так званої "влади". За його словами, впродовж останніх тижнів проходить евакуація офіцерського складу з Токмака і Молочанська.

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