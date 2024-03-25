Рейд полку Калиновського на територію Білорусі: полковник ЗСУ оцінив ризики

Військовий експерт наголошує на тому, що у полку імені Калиновського поки що немає достатньо ресурсів для успішного рейду на територію республіки Білорусь.

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Полковник ЗСУ оцінив можливість рейду добровольців на територію Білорусі / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, ГУР

Білорусь в останні два роки займається посиленням захисту своїх рубежів та проводить там ротації спецпризначенців, ймовірно, очікуючи спроб наступу з боку України. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній спікер Генерального штабу ЗСУ, полковник запасу, військовий експерт Владислав Селезньов.

Однак, за його словами, полк імені Калиновського на даний момент не має достатніх ресурсів для здійснення подібних місій на території республіки Білорусь.

"На мій погляд, навряд чи існують і специфічні домовленості між Україною та Білоруссю на рівні урядів. Найімовірніше, є узгодженість щодо певного статус-кво: білоруський диктатор Лукашенко не загострює ситуацію щонайменше в прикордонній зоні, а ми відповідаємо тим самим", - зазначає експерт.

Експерт зауважує, що це не означає, що наші війська в областях Волинській, Рівненській, Житомирській та Київській не будуть займатися посиленням інженерних фортифікаційних споруд.

"Виконано багато роботи, реалізація заходів триває. У цих областях одних тільки протитанкових мін встановили близько півмільйона штук. Також зводяться оборонні редути в Чернігівській, Сумській, частині Харківської, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях", - додав він.

Селезньов вважає, що втрачено дуже багато часу, коли Україна не приділяла увагу питанням оборони. Тому на деяких рубежах, позиціях і ділянках фронту заходи з інженерної фортифікації проводяться практично під артилерійським та авіаційним вогнем противника.

Дивіться відео інтерв'ю Владислава Селезньова Главреду:

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Загроза наступу з Білорусі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Збройних силах республіки Білорусь розпочали перевірку бойової готовності з'єднань і військових частин, вивівши підрозділи на навчання. Про це повідомив начальник білоруського Генштабу, перший заступник міністра оборони, генерал-майор Віктор Гулевич.

Білоруська влада почала активно говорити про можливість "оборони" від українських військ, що може свідчити про можливість агресії проти України. Про це розповів молодший сержант ЗСУ у відставці, голова громадської організації "Українське об'єднання "Мрія" Юрій Гудименко.

Зараз у підготовлених військах Білорусі відсутній ударний потенціал для нового наступу з півночі на Київ. Непрофесіоналізм і неповороткість білоруських військ не становлять значущої загрози для України. Про це розповів колишній військовий офіцер, політик та громадський діяч, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Білорусь 2.0. Робім разам" Сергій Бульба.

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