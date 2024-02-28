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"Лукашенко може це зробити": боєць ЗСУ оцінив загрозу наступу з Білорусі

Юрій Берендій
28 лютого 2024, 16:36
Боєць ЗСУ зазначає, що, незважаючи на ослаблення білоруської армії, Лукашенко може прийняти рішення про наступ на Україну з півночі.
'Лукашенко може це зробити': боєць ЗСУ оцінив загрозу наступу з Білорусі
Боєць ЗСУ оцінив загрозу наступу з Білорусі / Колаж Главред, фото: УНІАН

Білоруська влада досить активно почала говорити про можливість "оборони" від українських військ. Водночас, Лукашенко цілком може прийняти рішення про агресію проти України. Про це в інтерв'ю Главреду розповів молодший сержант ЗСУ у відставці, голова громадської організації "Українське об'єднання "Мрія" Юрій Гудименко.

"В Україні, як і в Росії та інших країнах світу, насправді можливо абсолютно все. Усе, що не порушує законів фізики, можливо. І цілком може бути, що білоруський диктатор, два роки дивлячись на те, як ганяють "непереможну" російську армію від Херсона до Києва, може сказати: "Ну все, ви без нас не впоралися, а з нами - точно", - вказує Гудименко.

Він відзначає, що згідно з інформацією з відкритих джерел, не було помітно, що білоруська армія якось намагалася трансформуватися, внести зміни в тактику, стратегію, обладнання, військову техніку.

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"Швидше, навпаки - принаймні у відкритих джерелах йшлося про те, що частину військової техніки Білорусь передала Росії, чим ще більше послабила свою армію", - наголошує військовослужбовець.

Гудименко відзначає, що Білорусь - 10-мільйонна країна, у них традиційно багато людей в армії і є мобілізаційний потенціал.

"Але будь-яка спроба прориву буде вже вторинною - ми ж це вже проходили. А оскільки диктатори схильні до ірраціональних рішень, Лукашенко цілком може це зробити. І нам потрібно виходити з того, що він це зробить, тому що готуватися завжди треба до найгіршого варіанту, а не до найкращого", - резюмує молодший сержант ЗСУ у відставці, голова громадської організації "Українське об'єднання "Мрія" Юрій Гудименко.

Хто такий Юрій Гудименко

Юрій Володимирович Гудименко (нар. 14 грудня 1987, Запоріжжя) — український політичний діяч, лідер Руху "Демократична Сокира", у минулому - блогер, телеведучий, публіцист, пише Вікіпедія.

З початку повномасштабного вторгнення - молодший сержант ЗСУ у відставці, керівник громадської організації "Українське обʼєднання "Мрія"

Загроза для України з боку Білорусі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, генерал армії України Микола Маломуж висловив свої думки про те, наскільки можливо, що Росія може знову спробувати атакувати Київ або вести наступ з білоруської території. Він вважає, що наразі немає серйозних загроз нового наступу з боку Росії через відсутність значної концентрації військ у Білорусі.

За словами експерта Сергія Бульби, у військах Білорусі відсутній ударний потенціал для нового наступу з півночі на Київ. Ці війська не є значущою загрозою для України через їхню непрофесійність і неповороткість.

Проте, зазначається, що окупаційні війська Росії можуть спробувати атакувати Київ знову, якщо буде який-небудь розрив на фронті ЗСУ. Україна готується до можливого такого сценарію, будуючи укріплення і підготовляючи певні підрозділи. Про це повідомив колишній боєць Азова та військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади, інструктор Військової школи командирів імені полковника Євгена Коновальця з позивним Мактавіш.

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війна в Україні Юрій Гудименко
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