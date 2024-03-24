Польща відправить війська до кордонів із Росією та Білоруссю, подробиці

Польська держава забезпечить постійну військову присутність біля своїх кордонів, такий крок зумовлений сенсом існування, сказали у Міноборони країни.

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Польща посилить угруповання своїх військ біля східних кордонів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, GoogleMaps

Польща ухвалила рішення щодо посилення присутності своїх військ на сході країни у прикордонних районах з республікою Білорусь, агресором Росією, Литвою та Україною. Крок продиктований питаннями безпеки. Про це заявив польський міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш.

Як повідомляє Pap, Варшава посилить присутність своїх військ у Вармінсько-Мазурському, Підляському, Люблінському та Підкарпатському воєводствах. Заходи спрямовані на стримування потенційних ворожих нападів.

"Я хочу вас у цьому запевнити, тому що це наш сенс існування", - сказав Владислав Косиняк-Камиш. відео дня

Крім того, у цих районах планується спорудження та облаштування нових сховищ.

Також Владислав Косиняк-Камиш акцентував увагу на тому, що йдеться про "постійну присутність" військ. Прикордонну службу з охорони кордону підтримують польські військові в рамках Підляської військової оперативної групи. Заходи заплановано на 2025 рік.

Міністр оборони наголосив, що ще минулого тижня відбулося засідання комітету з нацбезпеки, де обговорювали ситуацію на польсько-білоруському кордоні та фіксацію зростання кількості спроб незаконного проникнення на територію Польщі.

Ракета Росії перетнула повітряний простір Польщі

22 березня Польща підняла в небо бойову авіацію через масовану повітряну атаку Росії по Україні. Поляки заявили, що літаки запустили для забезпечення своєї безпеки.

У Міноборони Польщі пізніше повідомили, що 24 березня російська ракета перетнула польський повітряний простір. Йшлося про крилату ракету, яку окупанти запускали по українській території. Ракета перебувала в повітряному просторі Польщі 39 секунд, її не збивали.

Пізніше у Міноборони Польщі пояснили, чому не збили ракету РФ. У військовому відомстві сказали, що ракета залетіла на 1,5-2 кілометри. Якби ракета зайшла далі, її б збили.

Збройні сили Республіки Польща Збройні сили Республіки Польща - війська і сили Польщі, мета яких полягає в захисті свободи, демократії, незалежності та територіальної цілісності польської держави. Війська Польщі складаються із сухопутних військ, військово-морських, військово-повітряних сил, спеціальних військ і військ територіальної оборони. Головнокомандувач - президент Анджей Дуда. Загальна чисельність армії Польщі - 193 тисячі осіб.

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