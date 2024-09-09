'Ми завадили їм': Сирський зізнався, чому насправді ЗСУ пішли на Курщину

Українська операція на Курщині знизила загрозу наступу окупантів на Сумську область і перенесла бойові дії на територію Росії, зазначив головком ЗСУ.

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Курський напрямок завжди був загрозою для України / Колаж: Главред, фото: 56 окрема механізована Маріупольська бригада, t.me/osirskiy

Україна здійснила операцію у Курській області, оскільки цей регіон виявився найвразливішим місцем в обороні російських окупантів. Наступ ЗСУ переніс бойові дії на територію РФ та значно поповнив український обмінний фонд. Про це розповів головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський в інтерв'ю CNN.

За його словами, росіяни планували використати Курську область як плацдарм для подальших атак, зокрема на Сумську область. Вони збиралися прорвати кордон через кілька днів після початку наступу на Харківському напрямку, що розпочався 10 травня цього року.

"Для нас цей напрямок завжди був загрозою. Тому, оцінюючи свої можливості, ми обирали найслабше місце в обороні противника, в його структурі", - зазначив головком. відео дня

Сирський пояснив, що операція ЗСУ на Курщині нейтралізувала загрозу наступу ворога на Сумську область і перенесла бойові дії на територію Росії. Окрім того, ЗСУ вдалося створити свою зону безпеки в районі Курської області.

"Ми завадили їм діяти. Ми перенесли бойові дії на територію ворога, щоб він відчував те, що відчуваємо ми щодня", - додав генерал-полковник.

Головком ЗСУ також розповів, що через значні втрати на Харківщині росіяни змушені були перекидати туди підрозділи з Курської області. Попри провал операції, окупанти не відмовилися від планів щодо плацдарму для наступу на Сумщину.

Українська операція не лише зміцнила захист Сумщини, але й дозволила поповнити обмінний фонд полоненими російськими військовими.

"Ми створили "обмінний фонд" для того, щоб звільнити наших військових, які перебувають у полоні", - наголосив Сирський.

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини

Нагадаємо, Курська операція ЗСУ вразила союзників швидким успіхом і спростувала твердження, що війна зайшла в глухий кут. Вона також поставила під сумнів обіцянки Путіна захищати територію РФ за будь-яку ціну, пише Bloomberg.

Як повідомляв Главред, у Глушківському районі Курської області українські сили знищили понтонні переправи противника та зенітно-ракетну систему "Оса" за допомогою касетних ракет GMLRS. Журналіст Юрій Бутусов також зазначив, що ЗСУ намагаються вийти на трасу 38К-017 (Курськ – Рильськ).

Крім цього, ЗСУ закріпилися за річкою Сейм і утримують позиції. Військовий експерт Андрій Крамаров також припустив, що після витіснення росіян з Харківщини доцільно створити подібну зону в Бєлгородській області, що стало б серйозною проблемою для РФ.

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