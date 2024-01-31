ЄС дасть Україні мільйон боєприпасів, але із запізненням: Боррель назвав терміни

Україна уже отримала від Євросоюзу третину від обіцяного мільйону боєприпасів. До березня загалом наша держава може отримати 52%.

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Україна отримає від ЄС мільйон боєприпасів, але із запізненням, зазначає Боррель/ колаж: Главред, фото: скрін, УНІАН

Євросоюз уже передав Україні 330 тисяч боєприпасів із обіцяного мільйону. Упродовж березня наша держава отримає ще 200 тисяч снарядів.

Про це повідомив представник ЄС з питань зовнішньої політики та оборони Жозеп Боррель, повідомляє 24 Канал. Боррель зазначив, що на початку 2024 року країни ЄС уже передали Україні третину від обіцяного мільйону боєприпасів. Цей мільйон спершу обіцяли передати до березня 2024 року, але постачання затримується.

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За словами Борреля, він очікує, що до березня союзники зможуть забезпечити Україну 52% снарядів від обіцяної суми.

"Ми вже доставили 330 000 боєприпасів, тобто третину необхідних боєприпасів, в основному, взятих з наших запасів, які є в наявності. Я очікую, що до березня ця цифра збільшиться ще на 200 000, і таким чином досягне 524 000. Це більше ніж 52% від потреби", – сказав Боррель.

Він висловив переконання, що ЄС зможе надіслати обіцяний мільйон цього року.

"До кінця цього року заплановані поставки сягнуть понад 1 000 000, тому що цифри на конвеєрі становлять 630 000", – зазначив Боррель.

Військова допомога Україні

Раніше повідомлялося, що у Білому домі зробили важливу заяву щодо військової допомоги для України. Незважаючи на конфлікти в Конгресі США, в Білому домі сподіваються, що конгресмени зможуть домовитись про додаткове фінансування для України, зазначив координатор стратегічної комунікації Ради з національної безпеки США Джон Кірбі.

Також раніше у Politico назвали терміни, коли високоточні керовані бомби GLSDB відправлять в Україну. Пентагон успішно випробував нову бомбу великої дальності GLSDB. Вона потрібна Україні для збільшення кількості ракет ATACMS радіусом дії 100 миль.

Нагадаємо, раніше представник ЄС з питань зовнішньої політики та оборони Жозеп Боррель повідомив, що країни ЄС вже заклали на 2024 рік 21 млрд євро на військову допомогу Україні. Проте допомога може бути більшою, адже ще не всі країни надали дані щодо планів підтримки України на цей рік.

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