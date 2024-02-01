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Навчання НАТО і ситуація в РФ: генерал СБУ зробив прогноз про дуже інтенсивні події

Андрій Ганчук
1 лютого 2024, 12:10
Агресору Росії доведеться відволіктися від війни проти України і реагувати на навчання НАТО Steadfast Defender 2024, вважає генерал-майор у запасі Віктор Ягун.
НАТО, війська РФ
Росія навряд чи витримає глибоку війну на виснаження - Ягун / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Росії доведеться реагувати на навчання НАТО Steadfast Defender 2024, і якщо в Москві думають, що все так просто, то помиляються. Окупанти потрапили в глибоку війну на виснаження і можуть не витримати таких перегонів. Про це заявив колишній заступник голови Служби безпеки України, генерал-майор запасу Віктор Ягун.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що в ситуації, коли Альянс проводить найбільші з часів Холодної війни навчання, Росії доведеться відволіктися від війни проти України.

"Нехай Росія реагує – відволікається від війни в Україні, підтягує війська і намагається захищати свої кордони. Росіяни думають, що все просто, але вони помиляються. Події розгортатимуться дуже інтенсивно – будуть, у тому числі, і вибухи на території РФ, які ми організуємо. Їм доведеться бігати з місця на місце і думати, що робити: прикривати кордони, бо там кораблі НАТО, чи воювати в Україні", - сказав Ягун.

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Також він додав, що Росія вплуталася у війну на виснаження, і її перспективи у такій обстановці вельми сумнівні.

"Це дуже глибока війна на виснаження, і я маю сумніви у тому, що Росія витримає гонку", - підкреслив Віктор Ягун.

Нагадаємо, НАТО розпочало найбільші за 40 років навчання, які триватимуть до кінця весни. У них візьмуть участь близько 90 тисяч військових із різних країн з десятками одиниць військової техніки.

Росія хоче представити навчання НАТО Steadfast Defender як провокацію, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Москва намагається представити маневри як нібито підбурювання країн Балтії до війни з російською державою.

Хто такий Віктор Ягун

Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

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