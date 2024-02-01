'Уражені об'єкти': у ЗСУ розповіли про потужний удар по головній авіабазі РФ у Криму

Юрій Ігнат повідомив, що внаслідок атаки на передодні були уражені певні об'єкти на півострові - на аеродромі "Бельбек".

https://glavred.net/ukraine/urazheni-ob-yekti-u-zsu-rozpovili-pro-potuzhniy-udar-po-golovniy-aviabazi-rf-u-krimu-10538012.html Посилання скопійоване

ЗСУ атакували Бельбек у Криму / колаж: Главред, скріншот: відео, google.maps

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що для встановлення точних наслідків атаки в анексованому Криму 31 січня потрібно дочекатися підтвердження розвідки чи супутникових знімків. Втім, відомо, що в районі аеродрому "Бельбек" були уражені певні об'єкти.

"Російської присутності стає менше в Криму. Це відбувається вже далеко не вперше. Наші пілоти тактичної авіації очищають Крим від росіян крилатими ракетами, які надали партнери. Вчора був один з таких випадків, аеродром "Бельбек, зокрема", - розповів Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини".

З його слів, внаслідок атаки на передодні були "уражені певні об'єкти на півострові" - на аеродромі "Бельбек". Втім, про що саме йдеться, Ігнат не повідомив.

відео дня

"Є різна інформація - навіть з російських джерел. Але все ж таки треба дочекатися і супутникових знімків, і підтвердження нашої розвідки, які саме об'єкти були уражені, які наслідки там є. Ну, і хочеться, щоб більше авіаційної техніки було виведено з ладу", - заявив Ігнат.

Представник Повітряних сил зауважив, що російські загарбники використовують близько п'яти летовищ в окупованому Криму для атак по Україні.

Удар по аеродрому "Бельбек"

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про удар по аеродрому Бельбек у Криму. Наталія Гуменюк заявила, що по тимчасово окупованому Криму 31 січня прилетіли п'ять ракет. Це визнали і самі загарбники.

Микола Олещук натякнув на потужний удар ЗСУ по аеродрому Бельбек. На відео вибухів в Криму, яким поділився Олещук, видно задимлення та чути потужний вибух.

У РФ скиглять про знищені літаки та двохсоту "військову еліту". У провоєнних російських пабліках з'явилася перша інформація про наслідки сьогоднішньої атаки по півострову. Окупанти втратили літаки та військовослужбовців.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.