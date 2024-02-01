'Уражені об'єкти': у ЗСУ розповіли про потужний удар по головній авіабазі РФ у Криму

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що для встановлення точних наслідків атаки в анексованому Криму 31 січня потрібно дочекатися підтвердження розвідки чи супутникових знімків. Втім, відомо, що в районі аеродрому "Бельбек" були уражені певні об'єкти.
"Російської присутності стає менше в Криму. Це відбувається вже далеко не вперше. Наші пілоти тактичної авіації очищають Крим від росіян крилатими ракетами, які надали партнери. Вчора був один з таких випадків, аеродром "Бельбек, зокрема", - розповів Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини".
З його слів, внаслідок атаки на передодні були "уражені певні об'єкти на півострові" - на аеродромі "Бельбек". Втім, про що саме йдеться, Ігнат не повідомив.
"Є різна інформація - навіть з російських джерел. Але все ж таки треба дочекатися і супутникових знімків, і підтвердження нашої розвідки, які саме об'єкти були уражені, які наслідки там є. Ну, і хочеться, щоб більше авіаційної техніки було виведено з ладу", - заявив Ігнат.
Представник Повітряних сил зауважив, що російські загарбники використовують близько п'яти летовищ в окупованому Криму для атак по Україні.
Удар по аеродрому "Бельбек"
Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про удар по аеродрому Бельбек у Криму. Наталія Гуменюк заявила, що по тимчасово окупованому Криму 31 січня прилетіли п'ять ракет. Це визнали і самі загарбники.
Микола Олещук натякнув на потужний удар ЗСУ по аеродрому Бельбек. На відео вибухів в Криму, яким поділився Олещук, видно задимлення та чути потужний вибух.
У РФ скиглять про знищені літаки та двохсоту "військову еліту". У провоєнних російських пабліках з'явилася перша інформація про наслідки сьогоднішньої атаки по півострову. Окупанти втратили літаки та військовослужбовців.
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