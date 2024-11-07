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Рішення піде на користь Україні: експерт назвав неочікуваний "плюс" від Трампа

Даяна Швець
7 листопада 2024, 15:07
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В майбутньому, цілком можливо, що світ чекатимуть зміни в оборонних спроможностях ЄС і відмова Трампа фінансувати НАТО.
Рішення піде на користь Україні: експерт назвав неочікуваний 'плюс' від Трампа
Трамп може кардинально змінити підхід США / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Про що сказав Несвітайлов:

  • З приходом Трампа лідери ЄС почнуть самостійніше вкладатися у свою оборону
  • Якими позитивними наслідками обернеться для України прихід Трампа

Як припускає не один експерт, після того, як Трамп став президентом США, на Україну можуть очікувати глобальні зміни. Існують побоювання та не дуже позитивні припущення, що на внутрішню та зовнішню політику США чекатимуть негативні наслідки. Водночас Трамп виступав з обіцянками зменшити фінансування НАТО. Таким чином європейські країни братимуть на себе більшу відповідальність за мілітарну оборону.

Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов розповів 24 Каналу, що нашим союзникам знову доведеться згадати про те, що відбувається в Україні. Попри те, що США можуть зменшити свій вклад у безпеку НАТО, Дональд Трамп навряд допустить, щоб США вийшли з Альянсу.

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Однак цілком можливо, що почнеться здійснюватися тиск на ЄС, щоб європейські лідери більше самостійно вкладали у свою оборону.

"Десь це навіть справедливо, адже Німеччина, яка є третьою економікою світу, непропорційно докладається до загальних зусиль щодо європейської безпеки. Це може піти Європі на користь", – сказав він.

Рішення піде на користь Україні: експерт назвав неочікуваний 'плюс' від Трампа
Витрати НАТО на оборону / Инфографика: Главред

На думку політолога, дуже важливим є те, щоб європейська частина Альянсу стала самостійною. Неможливо передбачити, як складеться історія, тому завжди на вірне плече Сполучених Штатів Америки розраховувати не вийде.

"В такому контексті їм (лідерам ЄС – ред) знову доведеться згадати про те, що відбувається в Україні. Адже, якщо не зупинити Росію зараз, то вона піде далі, а якщо Росія піде далі, то Європа не готова їй протистояти так, як це робить Україна", – висловився Максим Несвітайлов.

Резюмуючи, експерт підкреслив, що зміни в оборонних спроможностях ЄС і відмова Трампа фінансувати НАТО, теоретично можуть піти на користь Україні.

Скандальні заяви Трампа про війну в Україні

Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.

Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".

"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.

За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.

Трамп став новим президентом США - останні новини

Як стало відомо виданню Главред, Трамп готує резонансний план завершення війни, що, ймовірно, передбачає збереження контролю російських окупантів над захопленими територіями.

Своєю чергою у США розкрили деталі, як Трамп вплине на війну в Україні. Журналісти The New York Times не мають сумнівів, що політика Сполучених Штатів щодо України зміниться.

Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що Трамп спробує переконати Путіна укласти угоду про припинення війни в Україні. Однак є один нюанс - з Путіним буде важко домовитися, адже він хитрий і підступний противник.

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