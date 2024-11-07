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Трамп спробує переконати Путіна укласти угоду про припинення війни в Україні – Волкер

Альона Вороніна
7 листопада 2024, 12:13
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Проте з Путіним буде важко домовитися, адже він хитрий і підступний противник. Інтерес глави Кремля – не укладення угоди, а захоплення всієї України.
Трамп спробує переконати Путіна укласти угоду про припинення війни в Україні – Волкер
Трамп спробує переконати Путіна укласти угоду про припинення війни в Україні/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрін YouTube

Коротко:

  • Трамп може спробувати вмовити Путіна підписати угоду про припинення війни в Україні
  • Путін при цьому висуне свої вимоги
  • Трампу треба переконати Путіна в наслідках для РФ, якщо угоди не буде

Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що Дональд Трамп після перемоги на президентських виборах у Сполучених Штатах буде намагатися встановити зв'язок з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб швидко укласти угоду про припинення війни.

Проте під час переговорів глава Кремля, ймовірно, висуне низку своїх вимог. Про це Волкер зазначив у інтерв'ю The Kyiv Independent.

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За словами американського дипломата, телефонна розмова Трампа і Путіна може стати початком дискусії про те, як насправді завершити війну.

"Я думаю, він подзвонить Путіну якнайшвидше і скаже Путіну, що йому потрібно зупинити війну, що бойові дії мають припинитися, і що має бути мир. І це започаткує дискусію про те, як це насправді відбувається. І я чекаю, що Путін матиме вимоги", – зазначив Волкер.

Водночас Волкер висловив переконання, що Трамп навряд чи погодиться йти на поступки Путіну. Також американський дипломат зазначив, що укладення угоди для Трампа не буде простим, адже Путін – дуже хитрий противник, який до того ж зацікавлений не в угоді, а в захопленні всієї України.

"Я думаю, що Путін – найхитріший і підступний противник, якого ви тільки можете собі уявити, тому що у нього немає проблем з брехнею, обманом, шахрайством, нападами, вбивствами – з усім, що ви можете собі уявити. Інтерес Путіна – не угода. Інтерес Путіна – захопити, він хоче захопити всю Україну", – зазначив Волкер.

За словами дипломата, якщо Трамп насправді захоче зупинити війну, то йому доведеться переконати Путіна, що такі загарбницькі плани матимуть серйозні наслідки і занадто дорого будуть коштувати країні-агресорці Росії.

Хто такий Курт Волкер?

Курт Волкер - американський дипломат. Постійний представник США в НАТО (2008-2009). Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України (2017-2019). Має стійку позицію щодо України та підтримує рішення ударів по території Росії, пише Вікіпедія.

Дональд Трамп став президентом США – останні новини

Як повідомлялося, Трамп особисто оголосив про свою перемогу на виборах президента США. Республіканець пообіцяв "вилікувати" Сполучені Штати після його перемоги.

Також раніше Главред повідомляв, що Відразу після виборів Трамп натякнув, що збирається робити з війною в Україні. Республіканець нагадав, що за чотири роки його минулої каденції на посаді президента війни не було.

У CNN попередили про наслідки перемоги Трампа. США можуть скоротити допомогу Україні після перемоги республіканця Дональда Трампа на виборах президента. Як ідеться в матеріалі CNN, різке скорочення підтримки може мати вирішальний негативний вплив на війну з РФ.

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війна в Україні новини США Дональд Трамп Володимир Путін
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