Після зустрічі з Зеленським Трамп лякає Третьою світовою, якщо переможе Гарріс

Дональд Трамп заявив, що може швидко завершити війну в Україні, якщо його оберуть президентом.

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Трамп заявив, що війна ніколи не закінчиться, якщо він програє на виборах / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/KamalaHarris

Експрезидент США Дональд Трамп, який знову претендує на посаду президента, заявив, що війна в Україні може перерости в Третю світову війну, якщо він програє на виборах. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп стверджує, що провів "чудову зустріч" із президентом України Володимиром Зеленським. Американський політик вкотре заявив, що війна між Росією та Україною "закінчиться швидко", якщо його оберуть президентом.

"Якщо ні, то ця війна ніколи не закінчиться і перейде у фазу Третьої світової війни. Пані Гарріс ніколи не зможе завершити війну і не змогла. Нічого не зміниться, крім того, що смерть і руйнування стануть тільки гіршими", - написав він. відео дня

Зустріч Трампа і Зеленського - головне

Нагадаємо, 27 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з кандидатом у президенти США від республіканців Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Трамп зазначив, що їхня зустріч є "гарним знаком" і запевнив, що готовий співпрацювати з демократами для швидкого завершення війни в Україні ще до своєї інаугурації.

Трамп несподівано почав розхвалювати Зеленського. Водночас американець заявив, що має хороші стосунки з президентом України та "дуже хороші стосунки з президентом Путіним".

У відповідь на цю заяву Володимир Зеленський зазначив, що сподівається, що його стосунки з Трампом будуть "все ж кращі, ніж з Путіним".

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що для завершення війни Росії проти України необхідно укласти справедливу угоду в належний час. На запитання про вигляд такої угоди, Трамп зазначив, що поки рано про це говорити, але він і Зеленський мають свої ідеї.

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