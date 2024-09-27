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Після зустрічі з Зеленським Трамп лякає Третьою світовою, якщо переможе Гарріс

Руслана Заклінська
27 вересня 2024, 23:51
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Дональд Трамп заявив, що може швидко завершити війну в Україні, якщо його оберуть президентом.
Після зустрічі з Зеленським Трамп лякає Третьою світовою, якщо переможе Гарріс
Трамп заявив, що війна ніколи не закінчиться, якщо він програє на виборах / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/KamalaHarris

Експрезидент США Дональд Трамп, який знову претендує на посаду президента, заявив, що війна в Україні може перерости в Третю світову війну, якщо він програє на виборах. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп стверджує, що провів "чудову зустріч" із президентом України Володимиром Зеленським. Американський політик вкотре заявив, що війна між Росією та Україною "закінчиться швидко", якщо його оберуть президентом.

"Якщо ні, то ця війна ніколи не закінчиться і перейде у фазу Третьої світової війни. Пані Гарріс ніколи не зможе завершити війну і не змогла. Нічого не зміниться, крім того, що смерть і руйнування стануть тільки гіршими", - написав він.

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"Мирний план" Дональда Трампа

У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.

Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.

"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.

Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".

Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".

Зустріч Трампа і Зеленського - головне

Нагадаємо, 27 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з кандидатом у президенти США від республіканців Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Трамп зазначив, що їхня зустріч є "гарним знаком" і запевнив, що готовий співпрацювати з демократами для швидкого завершення війни в Україні ще до своєї інаугурації.

Трамп несподівано почав розхвалювати Зеленського. Водночас американець заявив, що має хороші стосунки з президентом України та "дуже хороші стосунки з президентом Путіним".

У відповідь на цю заяву Володимир Зеленський зазначив, що сподівається, що його стосунки з Трампом будуть "все ж кращі, ніж з Путіним".

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що для завершення війни Росії проти України необхідно укласти справедливу угоду в належний час. На запитання про вигляд такої угоди, Трамп зазначив, що поки рано про це говорити, але він і Зеленський мають свої ідеї.

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