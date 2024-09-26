Візьмемо участь у встановленні миру: Ердоган виступив з важливою заявою

Ердоган підкреслив, Туреччина прагне миру і закінчити війну можна за допомогою дипломатії та діалогу.

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Ердоган підтримав другий Глобальний саміт миру / Колаж: Главред, фото: ОП, Фото:REUTERS

Туреччина готова взяти участь у другому Глобальному саміті миру, який організовує Україна. З такою заявою виступив у четвер, 26 вересня, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє Hürriyet.

"Ми сказали, що готові взяти участь у цій конференції… Ми сподіваємося, що ми, як Туреччина, візьмемо участь у встановленні миру в регіоні. Ми, мабуть, є країною, яка найбільше прагне справедливого миру в українсько-російській війні", — заявив Ердоган.

Хто такий Реджеп Тайїп Ердоган? Редже́п Тайї́п Ердога́н (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; нар. 26 лютого 1954, Стамбул, Туреччина) — турецький державний діяч, політик. Президент Туреччини з 28 серпня 2014 року, пише Вікіпедія. відео дня Прем'єр-міністр Туреччини (2003—2014). Лідер турецької керівної Партії справедливості і розвитку. У 1994–1998 роках був мером Стамбула. 2018 року знову був обраний Президентом на дострокових виборах в Туреччині. Почесний доктор МДІМВ.

Ердоган підкреслив, Туреччина прагне миру і закінчити війну можна за допомогою дипломатії та діалогу. Однак лідер країни підкреслив, що це за умови, що і воюючі сторони, й інші учасники вірять у те, що можна вирішити проблеми в такий спосіб.

"На жаль, поки що ми до цього не близькі. Ми розглядаємо той факт, що ми можемо вести переговори як з українською, так і з російською стороною, як перевагу на шляху до миру. Якщо ми зможемо пройти цей складний шлях і досягти своєї мети, ми зробимо велику послугу людству", — сказав він.

Позиція Туреччини щодо війни в Україні Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проводить "політику балансу". На початку липня він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Казахстані, а пізніше взяв участь у саміті НАТО у Вашингтоні, присвяченому російській загрозі. Туреччина підтримує зв'язки з Москвою та не дотримується санкцій проти РФ, які підтримала більшість партнерів країни по НАТО. Туреччина постачає Києву безпілотники і військові кораблі, але продовжує купувати російську нафту і газ. Вона відігравала активну дипломатичну роль, максимально використовуючи свою позицію чорноморського сусіда як Росії, так і України. Анкара виступила посередником в укладенні угоди про постачання українського зерна.

Відносини Туреччини та України - останні новини

Нещодавно Ердоган заявив, що країни НАТО проти вступу України, та згадав "дружбу" з РФ. За його словами, Туреччина буде стежити за розвитком подій, обговореннями та відповідним чином ухвалить остаточне рішення про членство України в НАТО.

Водночас стало відомо також, що Путін скасовує поїздку до Ердогана. Главред розповів, в якій важливій угоді Анкара відмовила РФ.

Окрім цього, аналітик Анатолій Несміян пояснив, як Туреччина серйозно підставила Росію. Ердоган не дзвонить Путіну, не літає до Сочі, не висуває жодних нових ініціатив, пов'язаних із Росією.

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