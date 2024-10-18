Вирішальні для майбутнього України: чого чекати після виборів у США - Зеленський

Зеленський зазначив, що одна з пропозицій - це продовження підтримки.

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Вибори в США / колаж: Главред, фото: Офіс президента

Україна не знає, якою буде пропозиція США після президентських виборів. Ймовірно, є три різні шляхи. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times.

За його словами, результат президентських виборів у США наступного місяця буде вирішальним для майбутнього України та амбіцій щодо вступу до НАТО.

Зазначається, що віце-президент і кандидат від Демократичної партії Камала Гарріс заявила, що в майбутньому обміркує членство України в НАТО.

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В той же час, колишній президент і кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп розкритикував військову допомогу США і заявив, що врегулює конфлікт, як тільки його оберуть.

"Я не знаю, якою буде пропозиція до нас після виборів (в США, - ред.). Ми бачимо три різні шляхи вперед", - сказав Зеленський.

Президент також підкреслив, що одна з пропозицій - це продовження підтримки, але союзники все ще бояться деяких ризиків.

"Ми бачимо й інші шляхи. Буде більш позитивним? Чи менш позитивний? Чесно кажучи, не знаю. І це дуже чутливо для наших людей", - підсумував глава держави.

Вибори президента США 2024 Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. 15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії. У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року. Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти. Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому. У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.

Вибори в США - що відомо

Нагадаємо, директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов сказав, що кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп у разі свого обрання на посаду президента навряд чи зможе виконати обіцянку вирішити долю війни в Україні ще до вступу на посаду.

Політичний експерт Максим Розумний вважає, що важко визначити, хто з кандидатів в президенти США буде більш сприятливим для України, оскільки Трамп — непередбачуваний політик, а Гарріс, ймовірно, діятиме з обережністю та без різких змін.

Крім того, за словами Зеленського, в ході особистих переговорів із Дональдом Трампом, американський мільярдер обіцяв підтримувати Україну в разі перемоги на виборах у Сполучених Штатах.

Президентські вибори в США / Інфографіка: Главред

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