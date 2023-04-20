У боях за рідний край загинув випускник харківського вишу: він створив проект реукраїнізації Донбасу

Михайло Алексєєнко був родом зі Слов'янська. На початку повномасштабного вторгнення РФ евакуювався до Львова та вже там пішов у тероборону.

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Михайло Алексєєнко загинув у бою за рідний край / Фото: facebook.com/julia.bidenko.9, УНІАН

У боях з російськими окупантами загинув військовослужбовець ЗСУ, активіст "Будуємо Україну Разом" Михайло Алексєєнко. Він пішов боротися з російськими загарбниками в перші дні повномасштабного вторгнення РФ. Воював у складі Львівської 125-ї окремої бригади територіальної оборони.

Про втрату повідомила Юлія Біденко - доцент кафедри політології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, випускником якого був захисник України.

"Жахлива новина, один з моїх улюблених випускників Михайло Алексєєнко загинув у бою. Він був дуже проукраїнським, захищав права студентів, розвивав неформальну освіту і активно співпрацював з громадськими ініціативами БУР", – написала вона.

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Михайло був родом зі Слов'янська. Він створив амбітний проект реукраїнізації Донбасу, загинув, захищаючи свій рідний край.

"Звідти він родом, там він і загинув. Коли ми листувалися кілька місяців тому, в січні, він – як справжній волонтер і активіст, відмовлявся від допомоги", – додала вона.

Михайло Алексєєнко створив амбітний проект реукраїнізації Донбасу / Фото facebook.com/BuildingUkraineTogether

У БУР ("Будуємо Україну Разом") зазначили, що на початку війни Михайло евакуювався з рідного Слов'янська до Львова, і вже там пішов у тероборону. Згодом юнак поїхав воювати на схід. Він навіть часто жартував, що виїхав з дому, щоб знову туди повернутися.

"Був дуже гучним, на все мав коментар. Ніколи не мовчав, здавалося, говорив тисячі слів на секунду. Завжди намагався заповнити тишу, ніби помовчати ми можемо і не поруч, а якщо вже сидимо в одному приміщенні, то треба наговоритися", – розповіла про загиблого воїна Тетяна Симкович.

У БУР підкреслили, що організація прожила спільно з Михайлом Алексєєнком дуже багато. Активіст і захисник України залишиться у спогадах десятків волонтерів різних таборів.

"І нехай він залишиться і в наших діях, тому що своїм життям він вчив нас працювати, допомагати і жити заради своєї країни", – зазначили знайомі воїна.

Як повідомляв Главред, на фронті загинув випускник Київського міжнародного університету (КиМУ) Василь Матійчук. Він пішов на війну добровольцем майже одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ. Весь рік захисник провів у боях з ворогом на Запоріжжі.

Крім того, в боях з окупантами загинув захисник України Володимир Сохацький. Після повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ чоловік не став чекати повістки і добровільно пішов на фронт.

Володимир загинув у боях на Харківщині у лютому 2023-го. 17 квітня Героя провели в останню путь в рідному селі Літин.

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