В Україні можуть почати мобілізовувати студентів: про кого саме йдеться

Йдеться про тих студентів, які вирішили здобути другу освіту та вступили до університету у 2022 році.

https://glavred.net/ukraine/v-ukraine-mogut-nachat-mobilizovyvat-studentov-o-kom-imenno-idet-rech-10497952.html Посилання скопійоване

В Україні можуть мобілізувати студентів / колаж Главред, фото УНІАН і ТСН

В Україні можуть почати мобілізовувати навіть студентів. Але мова йде не про всіх. Подробиці в ефірі телемарафону розповів член парламентського комітету з національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Такий законопроект зареєстрували у Верховній Раді. Йдеться про студентів старше 30 років, які вирішили здобути вищу освіту у 2022 році.

Відомо, що лише у 2022 році кількість бажаючих здобути вищу освіту у віці після 25 років збільшилася на 60 тисяч.

відео дня

"Цього року цифри також наближаються до 100 тисяч. Це означає, що 60 тис.чоловіків вирішили скористатися такою можливістю, щоб уникнути призову", — говорить Веніславський.

Він переконаний, що чоловіки використовують навчання як лазівку, щоб уникнути мобілізації.

"Я запропонував, щоб люди, які навчаються в послідовних видах освіти, мали право на відстрочку. А ті, хто вступив на другу-третю-четверту вищу освіту після 30 років, таким правом на відстрочку скористатися не могли", — додав він.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв Главред, в Україні розширили перелік військовозобов'язаних, які зможуть отримати відстрочку. Змінено критерії визначення критично важливих підприємств та працівників, яких можна забронювати та надати їм відстрочку від мобілізації.

Також раніше повідомлялося, що Раді пропонують дозволити чоловікам відмовлятися від мобілізації. Нардеп пропонує мобілізувати тільки "мотивованих патріотів", а громадян, які не бажають воювати – залучати до роботи на економіку.

Водночас президент України Володимир Зеленський нещодавно заговорив про посилення мобілізації. Військове командування просить, щоб їм надали можливість мобілізувати більше людей. Однак Зеленський зазначив, що про це поки рано говорити.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.